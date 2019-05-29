民團憂電子煙校園氾濫 籲儘速修法嚴管

（中央社記者陳偉婷台北29日電）5月31日是世界無菸日，但董氏基金會今天指出，電子煙充斥校園，學校也難積極管理，政府應儘速修法全面禁止新興菸品。國健署回應，校園是禁菸場所，將加強管理。

電子煙的流行是近年備受矚目的公衛議題，台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，美國政府因輕忽電子煙危害，開放成人使用，導致全美至少有360萬中學生身陷電子煙「迷霧」，且年輕人吸食電子煙引發癲癇通報事件已達35件。

郭斐然說，美國衛生部門現在亡羊補牢大推宣導廣告，指出電子煙中有害物質（包含尼古丁）刺激大腦，造成青少年易怒、頭痛、焦慮、學習障礙、情緒波動等症狀。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天透過新聞稿指出，近來有一北部職業學校的多名家長向基金會申訴，表示有學生明目張膽在教室內使用電子煙，幾乎天天午休時間都在吸，時間長達2個月，也有愈來愈多學生模仿。期間曾有同學當面抗議，還險些爆發肢體衝突。學校也沒有積極管理，很多學生及家長都敢怒不敢言。

林清麗說，這些申訴只是冰山一角，因菸商的誤導、網路社群的傳播，新興菸品在校園中以一傳十、十傳百的速度擴散。雖然菸害防制法修法將禁止新興菸品，條文也送進立法院，但立法延宕，青少年的健康被忽視。希望政府相關單位儘速修法，且在未完成修法前，確實依藥事法及菸害防制法進行管制。

行政院已擬定菸害防制法修法條文送交立法院待審，電子煙是其中一個修法重點，且明訂任何人不得供應電子煙、專用於電子煙的零組件、可供電子煙使用的物質或液體給未滿18歲者。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英下午受訪表示，修法的推動工作繼續進行，但還沒完成立法前，校園端的防制工作會採用校規、行政命令處理，國健署也有跟校園溝通，將禁止電子煙使用納入校規，並希望加強管理。（編輯：張雅淨）1080529