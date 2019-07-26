芒果當飯吃 男子血糖飆高視力茫茫

一名男子日前以4顆芒果代替晚餐，引發血糖飆高，出現視力模糊、全身無力症狀，大里仁愛醫院內分泌新陳代謝科醫師謝旻晃（圖）表示，水果當主食是不正確的，尤其糖尿病友攝取水果一定要節制。（大里仁愛醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年7月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）黃先生日前以4顆芒果代替晚餐，隔天醒來發現視力模糊、全身無力，送醫經抽血檢查，他的飯前血糖數據飆高到正常人的4倍，緊急服藥後控制血糖降回正常值。

夏日水果盛產，香甜的芒果深受許多人喜愛，63歲黃姓男子日前因為天熱，以芒果當作飯，一餐吃下4顆芒果，引發血糖飆高。

大里仁愛醫院內分泌科醫師謝旻晃表示，水果當主食是不正確的，糖尿病友控制血糖飲食、運動、藥物缺一不可，若沒有留意進食的份量，血糖值就容易超標、控制不佳，引起身體不適，引發視網膜病變、神經病變、腎臟病變、心肌梗塞、腦中風等。

糖尿病中心衛教師林靜琴也指出，糖尿病友在注意食物六大類的份量及血糖穩定的情況下，聰明的選擇食物及進食順序，一樣可享用美食，透過糖尿病衛教師與營養師一對一的衛教及營養諮詢，更了解自己血糖控制的方法及進食的技巧。

謝旻晃提醒，糖尿病友們三餐定時定量攝取均衡的營養、平時保持規律的運動習慣，按時服用藥物並養成自我監測血糖變化的習慣。（編輯：黃世雅）1080726