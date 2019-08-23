人口老化警鐘 長輩扶養費爭議3年增4成

（中央社記者張茗喧台北23日電）隨人口老化，失能老人逐年增加，爭議也隨之而來，根據法扶基金會統計，過去3年與「給付扶養費」相關案件量暴增約42.7%。家總推出指引工具，呼籲民眾多和家人溝通，凝聚共識。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天舉辦「長照2.0後－家庭照顧協議的想像與實踐」跨專業對話研討會，並公布「照顧長輩家庭的照顧分工、決策與衝突經驗調查」結果，該調查針對家中有失能長輩且有照顧經驗的民眾進行調查，總計有效樣本共652份。

調查顯示，家中失能長輩約有44.9%是由家人照顧，平均照顧5.6年，每月花費約新台幣3萬2334元，每名長輩平均有8.9名家人，但卻僅有1/3、約2.4人實際分擔照顧工作，僅有30.7%受訪者常討論家人照顧問題。

調查也指出，有28.2%受訪者曾因照顧問題和家人發生爭執，主要爭執原因為「照顧方式想法不同」、占56.9%，其次是照顧費用分擔不均、約22.9%，醫療安排方式不同則有16%。

高齡社會到來，愈來愈多家庭面臨失能長者照顧問題，相關爭議也隨之而來。法扶基金會執行長周漢威指出，過去3年間，法扶協助處理與「給付扶養費」有關的案件量增加42.7%，多數是老人棄養爭訟。

避免類似事件發生，家人間適時討論、召開家庭會議相當關鍵，家總理事長、中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系助理教授郭慈安表示，每每面臨長輩照顧問題，家人間經常不知從何談起，但照顧方式卻又直接影響照顧支出與分工，造成家庭衝突。

家總秘書長陳景寧指出，「感性蓋過理性」是多數家庭會議失敗主因，例如討論父母對誰較好、過去家人關係等無助決議內容，建議每次家庭會議應以90分鐘為限、會議次數不超過3次，並嚴守3不禁忌，不插嘴、不翻舊帳、不強求公平，讓每個家人都有機會表達意見，瞭解彼此的期待與付出能力，凝聚共識。

為讓家庭會議能順利進行，家總推出「家庭照顧協議線上指引工具」（http://www.familycares.com.tw/fdm/），民眾須先評估家人是否有談照顧的動機、瞭解被照顧者的失能狀況、家庭照顧計畫有改變的必要、至少有1名以上家人願意共同討論，較適合使用此工具。

陳景寧表示，這項指引工具以「需求盤點、資源盤點、資產盤點、家庭會議、形成文件、檢視調整」6步驟，協助民眾建立家庭照顧安排與後續管理機制，使用者只要輸入失能程度、經濟狀況等，就能取得長照安排選項與花費預估，每個家庭可量身產出自己的家庭會議議程。（編輯：張雅淨）1080823