幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

（中央社記者張茗喧台北17日電）兒童作家幸佳慧因壺腹癌病逝。醫師表示，壺腹癌是罕見癌症，若腫瘤阻塞膽管或胰管可望及早發現，但若往周邊擴散則較難察覺，提醒出現肚子痛、黃疸、發燒等症狀應提高警覺。

台北榮民總醫院醫學研究部轉譯研究科主任吳俊穎今天晚間接受中央社記者電訪時表示，壺腹癌是相當罕見的癌症，發生率相當低，每10萬人僅有約0.3至0.46人罹患此病，因此醫界對此癌症也相當陌生，平均好幾個月才會遇到一例。

吳俊穎解釋，「壺腹」位在膽管、胰管、十二指腸的交界處，當膽管進入十二指腸的括約肌長出腫瘤，就是所謂壺腹癌。

他說，正因壺腹位處「交通要塞」，一旦長出腫瘤就會阻塞膽管和胰管，造成膽汁淤積無法流入十二指腸而出現黃疸症狀，像是皮膚變黃、眼白變黃、小便顏色變深、糞便顏色灰白等症狀，也可能造成發燒、感染等症狀。

吳俊穎說，一般長在壺腹的腫瘤僅0.5至1公分就可能造成「交通阻塞」，出現黃疸等明顯症狀，可望提早發現，目前手術技術都相當成熟，預後也很不錯。

不過，若是壺腹腫瘤生長方向是往周邊擴散，則不容易有症狀，發現時腫瘤通常已經長到2、3公分，轉移可能性較高，預後也較差，影響存活率。

吳俊穎指出，由於壺腹癌相當罕見，國際間雖有零星研究，但發生原因、好發族群、危險因子等都是未知數，僅能提醒民眾若出現肚子痛、黃疸、發燒等症狀應提高警覺，儘早就醫。（編輯：張芷瑄）1081017