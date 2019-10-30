萬聖節娃娃搞怪不討糖 為植物人募尿布

苗栗市一家幼兒園搭配西洋萬聖節舉行變裝活動，有別於以往「不給糖就搗蛋」，30日幼童上街「不討糖」，響應創世基金會的「集10行善」街頭勸募活動，呼籲民眾順手做公益。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年10月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗市一家幼兒園搭配西洋萬聖節舉行變裝活動，有別於以往「不給糖就搗蛋」，今天幼童上街「不討糖」，改為清寒植物人募集發票，鼓勵民眾每天省10元，捐助植物人尿布。

「不給發票就搗蛋」萬聖節前夕，苗栗市貝思特幼兒園10名幼童彩繪變裝，化身各種造型可愛的小妖怪現身苗栗火車站，邀請路人捐出發票，或是以每天省下新台幣10元方式，為創世基金會植物人存下一片尿布錢，小銅板也能發揮大愛。

貝思特幼兒園園長林慈瑄指出，每年孩子都很期待變裝，但今年加入關懷的元素，讓孩子在歡樂變裝之餘，把「要糖果」的觀念，轉為「願大家平安」，因此，響應創世基金會的「集10行善」街頭勸募活動，鼓勵小朋友公益行善，從小培養善念，讓愛扎根。

小朋友手拿尿布娃娃、發票盒以及「集10行善」等標語走上街頭、進入火車站，向便利商店消費者、火車站排班計程車運將、旅客呼籲順手做公益，用心勸募模樣相當可愛，不少路人也主動掏出發票捐贈。

創世基金會苗栗分院指出，苗栗分院成立18年來，幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，目前院內安養51名院民，一年使用尿布需求量逾18萬片，相當可觀，歡迎各界捐贈尿布或小額捐款，民眾只要每天10元、每月300元，就能成為一股穩定支持力量。（編輯：方沛清）1081030

創世基金會苗栗分院30日與幼兒園合作舉辦萬聖節公益勸募活動，小朋友變裝上街、進入火車站，喊著「不給『發票』就搗蛋」，用心勸募模樣相當可愛，不少路人也主動掏出發票捐贈。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年10月30日