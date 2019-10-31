南投醫院慶64歲 成立兩大部門助偏鄉醫療

衛福部南投醫院31日舉行創院64週年暨核子醫學科及高壓氧中心啟用活動，將以更好的醫療設備及團隊提供居民更好照護。圖為各界與會來賓參訪核子醫學科。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投醫院今天慶祝64歲並宣布核子醫學科、高壓氧中心成立，可提供心肌灌注掃描、腫瘤發炎等多項精密檢查，及治療燒燙傷、缺氧性腦損傷等症狀，增進感染控制、加速傷口癒合。

衛生福利部南投醫院今天舉辦64週年院慶，同時正式宣布成立核子醫學科、高壓氧中心，南投縣長林明溱出席致詞說，南投醫院在院長洪弘昌帶領下，近年大幅增加醫療設備及人力，提供病人更迅速且精確診療，如此為南投努力的醫療團隊，盼衛福部加碼挹注經費。

洪弘昌說，南投醫院近年積極籌備並延攬專科醫師，今年成立核子醫學科，核子醫學掃描檢查相當精密，利用放射性核種及試劑在器官內分布或體外定量來進行疾病診斷，目前提供心肌灌注掃描、骨骼掃描、腫瘤發炎、肺部灌流、泌尿系統等檢查。

洪弘昌表示，醫院也引進單人式高壓氧治療艙，可增進感染控制、加速傷口癒合、減少受傷肢體組織水腫、加速一氧化碳排出，因此，例如燒燙傷、潛水伕症、難以癒合傷口、心絞痛、胃潰瘍、缺氧性腦損傷等症狀，可經門診醫師評估後，選擇高壓氧治療來改善。

他說，醫院秉持公醫使命不斷提升醫療品質，民國106年至今已完成近千例人工膝及髖關節置換、近400例微創脊椎手術、212例腦瘤及腦出血手術，癌症患者篩檢、診斷、手術、治療也都可在南投醫院進行，讓縣民免奔波外縣市，在地就可享有優質醫療。（編輯：林沂鋒） 1081031