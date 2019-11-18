黑琵棲息逾600隻 台南七股頂山鳥況佳

台南市生態保育學會18日針對七股頂山賞鳥亭地區進行調查，發現黑面琵鷺數量高達621隻，為當地記錄到黑琵棲息數量最多的一次。（台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市生態保育學會今天針對七股頂山賞鳥亭地區進行鳥調時，發現黑面琵鷺數量高達621隻，為此處記錄到數量最多的一次，成為觀賞黑面琵鷺的重要地點。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武指出，以往頂山賞鳥亭附近的黑琵棲息數量多在400隻以內。學會副總幹事昨天前往調查時就記錄到523隻，今天更增加到621隻，成為觀察到最多的一次，可以目睹成群黑琵飛翔的壯觀場面。

邱仁武指出，原為廢棄鹽灘地的頂山賞鳥亭附近地區，現已儼然成為到台南度冬的黑琵族群第二大棲息地，有時數量比曾文溪口的主棲息地還多。除了黑琵之外，此處還可看到黑腹燕鷗、濱鷸、蒼鷺等多種鳥類。

他說，經台南市生態保育學會向交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處爭取興建2座賞鳥亭，現在遊客前往頂山地區賞鳥已很方便。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，七股頂山賞鳥亭地區入冬後鳥況豐富，可望成為賞鳥新天堂，很歡迎遊客造訪。（編輯：黃世雅）1081118