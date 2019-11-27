郭婞淳公益月曆開賣 幫植物人募款

（中央社記者盧太城台東縣27日電）有「舉重妖精」美譽的郭婞淳備戰明年奧運金牌，創世紀金會幫她印製月曆加油打氣，義賣所得捐助植物人。郭婞淳在月曆上留下「比別人多一分執著，你就會創造奇蹟」期許。

台東阿美族舉重好手郭婞淳，今年在世界錦標賽雙破世界紀錄，再次締造佳績，至今拿下的獎牌超過60面，只剩下奧運這塊金牌，2020年將出征東京奧運，完成她舉重生涯最後一塊拼圖。

郭婞淳拚奧運也不忘做公益，在創世基金會力邀下，挑選了她最喜歡的照片，在多家廠商贊助下印製2020「婞念‧善淳」寫真月曆。每個月的照片還有郭婞淳留言佳句，例如在明年8月的奧運期間，就寫下「比別人多一分執著，你就會創造奇蹟」。

「婞念‧善淳」公益月曆義賣今日開跑，郭婞淳因積極備戰東京奧運無法親自到場，特地錄製一段影片，邀大家響應愛心認助，關注在地植物人安養。

創世台東院長王玉鳳表示，原先院方床位37床，擴院後增加到70床，現安養41位院民，隨入住植物人陸續增加，秉持「救一個植物人等於救一個家庭」理念，院民從吃、住到耗材全由台東院負擔，經費日益龐大，然而募款卻逐年下滑。

她說，2020東京奧運在即，希望藉由月曆喚起全國民眾一起為郭婞淳加油，順利在東奧鍍金，也藉由她的堅持與毅力，為植物人加油打氣。公益月曆所得扣除成本後，將全數捐助台東植物人安養服務，愛心專線：089–220848。（編輯：孫承武）1081127