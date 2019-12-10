調查：8成6上班族有意轉職 期待加薪8300元

根據yes123調查，有86.2%上班族會考慮在農曆年前換工作，其中59%透露已付諸行動。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）農曆年前後通常是上班族轉職高峰，根據人力銀行調查，農曆年前有高達8成6上班族考慮跳槽，其中甚至有59%透露已經開始找新工作，期待加薪新台幣8319元。

yes123今天公布「歲末徵才轉職與明年調薪福利調查」，調查顯示，有86.2%上班族會考慮在農曆年前換工作，其中59%透露已付諸行動，開始尋找新工作。

觀察上班族有意轉職原因， 包含薪水太少、沒有升遷或調部門機會、不喜歡工作內容、太久沒有加薪、公司沒前景等。調查也顯示，轉職者希望能平均加薪8319元，若原東家有意慰留員工，平均得加薪9194元，才留得住人。

yes123求職網發言人楊宗斌說，因應全球景氣變數，預估明年企業調薪比例和幅度，將與今年度相當，將以績效取代齊頭式加薪。另外，廠商為了避免貿易戰衝擊，預估台商鮭魚返鄉潮將持續，假如企業計畫擴編，要透過較優渥薪酬、福利誘因，才有可能留住人才，甚至與同業搶人才。

楊宗斌也建議，企業主應該將工作福利與收入改善視為人才投資，而非「人力費用」。提升員工忠誠度及向心力，同時也提升員工消費力，進一步再刺激內需市場，形成良性循環。

yes123求職網於11月14日至11月27日，以網路問卷進行抽樣，求職者有效問卷共1318份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7個百分點。（編輯：張均懋）1081210