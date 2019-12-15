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AIT新館迎接首個聖誕節 麋鹿裝飾增添氣氛

最新更新：2019/12/15 10:36
聖誕節將至，AIT內湖新館的室外草地可見麋鹿裝飾，閃著金黃色燈光，十分吸睛。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日
聖誕節將至，AIT內湖新館的室外草地可見麋鹿裝飾，閃著金黃色燈光，十分吸睛。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）聖誕節將至，台北街頭處處可見聖誕裝飾。今年5月啟用的美國在台協會（AIT）內湖新館也不例外，除了戶外的金黃色麋鹿裝飾，室內還有布滿吊飾的繽紛聖誕樹，充滿濃濃聖誕氣息。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）向中央社記者表示，聖誕裝飾是美國人讓「屋子」變得像「家」的一種方式。對於即將要在內湖新家度過首個聖誕節，「AIT感到很興奮」。

聖誕節是美國最重要的節日之一。AIT的聖誕裝飾包括室外草地上的麋鹿裝飾，閃著金黃色燈光，十分吸睛。室內則有布滿各樣吊飾、色彩繽紛的聖誕樹，還有掛在牆上的紅色聖誕襪。

孟雨荷說，AIT新館作為台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築，是美國承諾美台夥伴關係與共享未來的具體象徵。她也祝福台灣朋友們，聖誕佳節愉快。（編輯：黃國倫）1081215

聖誕節將至，AIT內湖新館室內也有布滿各樣吊飾的繽紛聖誕樹。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日
聖誕節將至，AIT內湖新館室內也有布滿各樣吊飾的繽紛聖誕樹。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日
聖誕節將至，AIT內湖新館室內的聖誕樹裝飾十分吸睛。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日
聖誕節將至，AIT內湖新館室內的聖誕樹裝飾十分吸睛。（AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月15日
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