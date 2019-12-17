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三總擴建內科加護病房 床位增又降感染風險

最新更新：2019/12/17 18:01

（中央社記者陳偉婷台北17日電）提升照顧重症病人能量，三軍總醫院擴建內科加護病房，除擴增病床數，且新的病房都為單人房，降低交互感染風險。

三軍總醫院擴建內科加護病房，且在今天舉辦擴建第二內科加護中心落成典禮。第二內科加護中心共有30床，第一階段先行完成13床啟用，第二階段擴建17床工程也已完工落成，加護病床總數量由120床擴增為137床，大幅增加對內科重症病人的加護醫療服務。

軍醫局長陳建同在記者會致詞時表示，三軍總醫院加護病床占床率都在95%以上，常出現床位不敷使用的窘境；此次擴建共投入預算新台幣8700萬元，歷經1年10個月籌備興建，終於落成完工，為提供病人高品質的服務。

陳建同說，新落成的加護病房每間都是單人房，減少交互感染，具有最新的生理監控設備，且每床都有血液透析功能，對於重症且需要洗腎的病人相當方便，不需要因為洗腎而轉床，降低感染風險。

三總指出，身為國軍醫院中唯一醫學中心，加護病房擴建完成，提供重症醫療強力後盾，未來重症醫療大樓興建完成後，將提供更多病床更高品質的重症醫療服務。（編輯：管中維）1081217

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