男子婚宴連灌多杯烈酒 神經麻痺無法排尿

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）簡姓男子舉辦婚宴，大喜之日連灌好幾杯烈酒，晚上酒醒要小便時卻尿不出來，趕緊掛急診；醫師指出，簡男因酒精麻痺神經，加上體內儲存尿液過多，造成急性尿滯留無法排尿。

衛福部立彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮今天接受媒體聯訪時指出，26歲的簡男結婚婚宴當天，一時高興中午喝了好幾杯的烈酒，下午回到家後就躺在床上呼呼大睡，到了晚上酒醒時，想要小便卻尿不出來，肚子也越來越脹越難受，折騰了3個小時還是尿不出來，因此到醫院掛急診。

蔡卓榮指出，幫簡男進行超音波檢查，發現簡男的膀胱積滿了尿液，於是說服簡男插尿管把尿液導出，將膀胱內超過600C.C的尿液排出來。

蔡卓榮說，原本飲用酒水類的飲料會變得頻尿，但簡男在短時間攝取了過多的高濃度酒精後，麻痺了神經，加上體內儲存的尿液過多，膀胱失去收縮作用，形成急性尿滯留，嚴重的話會造成腎臟積水，傷害到腎臟。

蔡卓榮表示，急性尿滯留通常發生在男性居多，民眾如果自己有攝護腺肥大、尿道狹窄、尿路結石等症狀，應盡早治療，避免憋尿或飲用過多利尿的飲料，以免發生大量尿液無法排出的情況產生。（編輯：黃世雅）1081226