連續血糖監控新利器 揪出潛在甜蜜死角

（中央社記者陳清芳台北5日電）部分糖尿病患覺得指頭採血麻煩或怕痛，吃飯吃藥全憑感覺，導致血糖暴衝或低血糖危險而不自知，現在不必天天挨針的連續血糖監測儀器推出，改寫糖尿病衛教管理的觀念。

日前在韓國釜山的國際糖尿病聯盟年會（IDF 2019）展場上，新一代的血糖監測儀器推陳出新是亮點之一，有新台幣50元銅板大的貼片，貼在手臂上即可連續監測14天，有的將微探頭植入皮下長達180天後再取出，共同特色是不必針刺指頭採血，可以用智慧型手機讀取糖波動數值。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，連續血糖監測（CGM）的原理是從組織間液來反推血糖值，每隔5分鐘檢測1次，每天288次的血糖值，揪出隱匿的高血糖或低血糖，也因為這類器材陸續上市，糖尿病學界正著手更新衛教資訊，讓病人掌握血糖波動的趨勢，適時調整控糖藥物劑量。

黃建寧解釋，糖尿病患常因飲食失常、心理情緒、運動量改變而導致血糖不穩定，例如說，低血糖症狀從飢餓、頭昏、冒冷汗、發抖、意識模糊、昏迷、休克等，有時胃口不好或運動過量，降血糖藥量卻照常，對低血糖的感受遲鈍，很容易發生危險；也有病患經歷過低血糖，代償地吃更多，反而造成血糖失控飆高。

糖尿病醫學界衛教病人飯前飯後血糖落差在40-60mg/dL以內；然而，個別狀況百百種，鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科主任莊武龍舉例說，有的股票族上午看盤會血糖飆高，有的人壓力大或睡眠呼吸中止引發高血糖，有的人吃到某種多醣甜味劑反而血糖降低，不同時間做同樣運動，對血糖的影響也不同。

兩名醫師都指出，許多研究證實，血糖穩定有助於防範中風、心血管疾病，也能減少視網膜病變與腎臟功能退化；然而目前每天針扎指頭採血4次驗血糖，有的病患會偷懶，至於每3個月檢驗糖化血色素值是反映血糖平均值，血糖即時監控確有不足之處。

最新出版的台灣糖尿病年鑑顯示，國內糖尿病患超過220萬人，國內面對許多糖尿病患回診時才問醫師「血糖這麼高，是吃到什麼地雷食物？」「怎麼會突然低血糖？」的問題。黃建寧強調，日常生活量血糖真的很重要，控糖不能憑感覺。（編輯：張雅淨）1090105