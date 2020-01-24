出海人過年 台籍船長自掏腰包發美元紅包

與同事們一同海鮮圍爐，就是出海人最具年味的慶祝方式，也是出海人難得可以放鬆心情的一刻。（慧洋KY提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年1月24日

（中央社記者潘羿菁台北24日電）除夕夜晚上，當大家圍爐吃年夜飯，遠洋貨運上的船員卻必須出海工作。慧洋KY表示，船上也會簡單慶祝過年，台籍船長多半自掏腰包發紅包，因為在長達6個月船期中，大家不僅是工作團隊，也像是朝夕相處的家人。

裕民船長劉鴻遠表示，一艘船大約配置20名船員，這20人就要包辦船甲板、輪機與保養等相關工作，工作份量其實不太輕鬆，但是過年出海，船公司就會加碼伙食費，俗稱加菜金。

平日每人每天伙食費約9美元，除夕至初二都會多發加菜金，但不是發到員工戶頭，而是真的多加菜。劉鴻遠回憶，「若有停靠印尼港口，就會叫廚師們上岸買蝦子、大蛤蠣等海鮮，便宜又好吃」，大家晚上就會簡單圍個爐，吃些好料，這是出海人最實際的慶祝方式。

慧洋與裕民作法相同，都會加發菜金給廚師，由廚師自行採買好料。不過慧洋進一步透露，有些船長會自掏腰包發紅包給船員們，讓船員討個吉利，畢竟遠洋船期一趟出去至少6個月，這段時間大家都在船上工作生活，是工作團隊也如家人，這是增進感情的方式之一。

慧洋觀察，雖然中國與台灣都有過農曆年的習俗，「但是台籍船長比較會發紅包，中國籍船長就沒有」，有趣的是，台籍船長包的是美元，畢竟在船上都是以美元交易流通，不過包多少就不方便透露，畢竟這是個人心意。

船員一旦登上遠洋船隊，離家時間至少半年起跳，無法與家人團圓，所以加菜、發紅包可以增添年味的習俗，自然少不了。

一年12個月有半數時間在海上，船員起薪待遇較高，劉鴻遠直言「上船1年多，薪水馬上跳升至月薪12萬、13萬元，30歲更可以上看18、19萬元，加上沒地方花錢，很快就累積到購屋頭期款了」。

儘管船公司祭出高薪待遇，不過劉鴻遠觀察，這幾年台灣青年願意跑船的很少，在五專或大學念航海科、輪機科，40人中大概只有1/4願意上船，上了船之後有1/2比例會轉行，不想繼續跑船，儘管高薪但是生活無聊又辛苦，是年輕人不願意從事船員行業的主因，也因為如此，台籍船員向來是各個船公司搶手貨。（編輯：張良知）1090124