更多編輯台推薦新聞：
網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠
生活

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄
國際

武漢肺炎疫情挺中挨轟 世衛秘書長頌中名言錄

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

最新更新：2020/02/04 15:28

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）因應武漢肺炎，酒精成熱門防疫商品，台糖表示，95%精製酒精產能較平日提升5成，積極趕工中。蜜鄰超市販售的500毫升酒精價格維持新台幣62元，不過，每人限購一瓶。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，防疫產品民眾搶翻天，不僅口罩一罩難求，也吸引大批民眾至藥局、美妝店排隊購買酒精。

台糖表示，全力趕工生產95%精製酒精，工廠自早上8時起連續生產12小時，產能較平日增加5成，以因應民眾需求；不過，對於酒精每日實際生產數量，台糖未直接回應，僅透露產線全開，積極趕工中。

台糖表示，民眾可以在台糖旗下20間蜜鄰便利超市購買500毫升酒精，價格維持每瓶62元不變，不過，每人限購一瓶，也可以至各連鎖藥局買到台糖酒精。經銷商代為銷售的4公升以及18公升商用酒精價格也照舊，避免市場趁機哄抬。

台糖呼籲，民眾不用大量囤貨，將商品讓給真正需要的人，使用肥皂及洗手乳「濕洗手」也能達到防疫效果。

酒精濃度介於70%至78%可達到殺菌效果，台糖日前也教導民眾自製酒精，可以用3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精。舉例來說，300毫升的95%酒精加上80毫升的水，即可調製成75%消毒用酒精。（編輯：林孟汝）1090204

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報