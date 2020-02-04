因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）因應武漢肺炎，酒精成熱門防疫商品，台糖表示，95%精製酒精產能較平日提升5成，積極趕工中。蜜鄰超市販售的500毫升酒精價格維持新台幣62元，不過，每人限購一瓶。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，防疫產品民眾搶翻天，不僅口罩一罩難求，也吸引大批民眾至藥局、美妝店排隊購買酒精。

台糖表示，全力趕工生產95%精製酒精，工廠自早上8時起連續生產12小時，產能較平日增加5成，以因應民眾需求；不過，對於酒精每日實際生產數量，台糖未直接回應，僅透露產線全開，積極趕工中。

台糖表示，民眾可以在台糖旗下20間蜜鄰便利超市購買500毫升酒精，價格維持每瓶62元不變，不過，每人限購一瓶，也可以至各連鎖藥局買到台糖酒精。經銷商代為銷售的4公升以及18公升商用酒精價格也照舊，避免市場趁機哄抬。

台糖呼籲，民眾不用大量囤貨，將商品讓給真正需要的人，使用肥皂及洗手乳「濕洗手」也能達到防疫效果。

酒精濃度介於70%至78%可達到殺菌效果，台糖日前也教導民眾自製酒精，可以用3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精。舉例來說，300毫升的95%酒精加上80毫升的水，即可調製成75%消毒用酒精。（編輯：林孟汝）1090204