宸鼎生技贈自製消毒酒精 助苗縣機關學校防疫

苗栗市宸鼎生技公司因應武漢肺炎防疫所需，調整產線生產75%消毒用酒精，11日並捐贈苗栗縣政府，協助縣內各機關防疫，縣長徐耀昌（中）代表接受並感謝企業善舉。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗市宸鼎生技公司是台灣自產高濃度食用酒精廠商，因應防疫所需，調整產線生產75%消毒用酒精，繼日前捐贈苗栗市國中小學後，今天加碼捐贈縣府，協助縣內各機關防疫。

宸鼎生技股份有限公司今天由董事長紀政孝、技術副總鍾羿橫、技術總監龍清勇等人，捐贈濃度75%消毒用酒精4公升裝140桶及500毫升裝1600瓶給苗栗縣政府，將分送至縣內各一線行政與警政機關、學校、安養及長照機構加強消毒防疫；代表受贈的縣長徐耀昌感謝企業善舉，並呼籲民眾勤洗手，做好防疫措施。

宸鼎生技是苗栗縣政府中小企業創新研發（SBIR）補助廠商，成功研發「再生燃料相轉換汽化裝置」以二砂糖經發酵、蒸餾、精餾，產製95%食用酒精，是台灣目前可自行量產高濃度食用酒精廠商，產品主要用於科技業、實驗、醫藥及酒類調和等。

宸鼎公司董事長紀政孝表示，因應武漢肺炎疫情威脅，市面消毒物資用品短缺之際，公司特別調整產線生產75%消毒用酒精，供應市場防疫所需，繼日前捐贈一批消毒酒精給苗栗市公所轉發市內國中小學，今天再加碼捐贈給縣府防疫指揮中心統一調度，讓防疫更全面。

宸鼎公司技術總監龍清勇指出，公司當初取得相關生產技術時，設廠遭遇瓶頸，因縣府協助輔導才終能落腳苗栗，本於取之苗栗、回饋苗栗，以及環保、慈善的企業精神，希望能在此次防疫作戰上貢獻一份社會責任。（編輯：方沛清）1090211