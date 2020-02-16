武漢肺炎疑似社區感染 陳時中：不排除公布個案住家

（中央社記者張茗喧台北16日電）台灣出現首例無旅遊、接觸史的武漢肺炎個案，疫情中心指揮官陳時中今天證實，可以說是台灣已出現疑似社區感染，將積極疫調盼找出感染源、有無社區流行等，不排除公布個案住家。（延伸閱讀：武漢肺炎出現疑似社區感染 61歲白牌司機不治全台首例）

中央流行疫情指揮中心宣布國內首例疑似武漢肺炎社區感染病例，媒體詢問是否代表台灣已經出現社區感染，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，「應該可以這樣說。」

陳時中進一步說明社區傳播的4個定義，包括確定病例找不到感染來源，也就是今天的情況；第二是本地感染個案遠超過境外個案數；第三是已出現持續性或是連續性傳播鏈，一傳十、十傳百；第四個廣泛發生群聚事件。

陳時中說，這次出現死亡病例僅符合第一個定義，後面3個定義都不符合，但可以說已出現警訊，但由於疫情調查還沒完成，現在要盡快將疫調做好，將更多資訊揭露出來，希望可以找到明確感染源，如果不特定風險較高，也不排除公布個案住家或居住地區。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，疫調預計2到3天內會完成，調查內容包括死亡個案載過的乘客資料，是否有人出境、出現症狀等，希望能找出確切感染源，也會在個案住家附近進行調查，了解是否出現社區流行狀況，將做為未來防疫層級調整依據。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090216