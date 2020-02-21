台酒防疫酒精24日超商開賣 隨身瓶3月中上市

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）解決酒精荒，行政院要求台酒協助增產75度防疫酒精，台酒表示，24日起將陸續供貨至4大便利超商，一人限購1罐，規格300ml，每罐售價新台幣40元；100ml及60ml隨身瓶酒精則預計3月中上市。

武漢肺炎傳染途徑包括接觸傳染，「勤洗手」及「消毒」為阻擋病毒傳播的重要手段，酒精成為搶手防疫物資，行政院2月上旬指示台灣菸酒公司，協助增產免稀釋的75度防疫酒精，預計推出300ml、100ml及60ml等規格。

台酒表示，目前全台已有5個酒廠增開酒精產線，優先生產300ml75度酒精，每日產量約20萬罐，銷售地點為自有門市及全台6000多家健保藥局，24日起，也將陸續供貨至全台統7-11、全家、萊爾富及OK等四大超商門市，增加近2萬個銷售據點。

台酒指出，為讓更多民眾買到防疫酒精，目前各銷售通路每人僅限購1瓶，呼籲大家不要搶購、囤積，購買所需要的量就好，台酒將繼續生產，提供充足酒精使用；至於100ml跟60ml隨身瓶75度防疫酒精，預計3月中上市。（編輯：林孟汝）1090221