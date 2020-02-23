備戰病例增加 張上淳：必要時應變醫院清空

針對台灣隔離治療醫療能量是否足夠，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）23日表示，各區應變醫院都有全院清空收治模式，必要時能因應。中央社記者謝佳璋攝 109年2月23日

（中央社記者張雄風台北23日電）鄰近國家武漢肺炎確診數不斷增加，台灣隔離治療醫療能量是否足夠，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，各區應變醫院都有全院清空收治模式，必要時能因應。

韓國自今年1月20日發現首例武漢肺炎後，截至今天為止，累計確診病例已達556例，其中有些病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

由於日韓案例數不斷增加，台灣是否需要升級成戰備醫療，張上淳接受媒體聯訪時表示，負壓隔離病房當然是最安全的模式，可是目前武漢肺炎不是空氣傳播，所以一般隔離病房就可以，不一定非要負壓隔離病房。

張上淳強調，因為台灣保持最高模準的收治模式，大家期待的是負壓隔離病房，但基本上這不是空氣傳播的疾病，必要時還是一般的隔離病房就可以。

張上淳說，台灣都已經有所準備，本來就有各區、各縣市的應變醫院，在應變計畫都有全院清空的模式，這樣收治病人可以收非常多；從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）以後全台6區的傳染病防治醫療網都有規畫指定應變醫院，每年都有演練，也都有更新應變計畫，包括區域、全院的清空的運作模式。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090223