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武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

備戰病例增加 張上淳：必要時應變醫院清空

最新更新：2020/02/23 17:01
針對台灣隔離治療醫療能量是否足夠，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）23日表示，各區應變醫院都有全院清空收治模式，必要時能因應。中央社記者謝佳璋攝　109年2月23日
針對台灣隔離治療醫療能量是否足夠，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（右）23日表示，各區應變醫院都有全院清空收治模式，必要時能因應。中央社記者謝佳璋攝　109年2月23日

（中央社記者張雄風台北23日電）鄰近國家武漢肺炎確診數不斷增加，台灣隔離治療醫療能量是否足夠，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，各區應變醫院都有全院清空收治模式，必要時能因應。

韓國自今年1月20日發現首例武漢肺炎後，截至今天為止，累計確診病例已達556例，其中有些病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

由於日韓案例數不斷增加，台灣是否需要升級成戰備醫療，張上淳接受媒體聯訪時表示，負壓隔離病房當然是最安全的模式，可是目前武漢肺炎不是空氣傳播，所以一般隔離病房就可以，不一定非要負壓隔離病房。

張上淳強調，因為台灣保持最高模準的收治模式，大家期待的是負壓隔離病房，但基本上這不是空氣傳播的疾病，必要時還是一般的隔離病房就可以。

張上淳說，台灣都已經有所準備，本來就有各區、各縣市的應變醫院，在應變計畫都有全院清空的模式，這樣收治病人可以收非常多；從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）以後全台6區的傳染病防治醫療網都有規畫指定應變醫院，每年都有演練，也都有更新應變計畫，包括區域、全院的清空的運作模式。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090223

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