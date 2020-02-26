全聯27日起開賣台糖75%酒精 每人限購一瓶

全聯全台門市從27日起開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，共有兩種不同容量，50毫升售價28元，350毫升售價45元，兩種款式皆以各店現貨販售為主，全聯並未透露酒精進貨數量。（全聯提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年2月26日

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）全聯自明天起於全台門市販售台糖酒精，共有50毫升以及350毫升兩種容量，售價分別為新台幣28元與45元，全聯表示，酒精每人限購一瓶，也將再進貨台糖酒精擦6萬包。

此外，為了滿足民眾防疫需求，台糖趕工生產酒精，台糖表示，95%酒精目前週產能約9萬瓶，台糖委外生產350毫升的75%酒精，一天生產約1.7萬瓶，一週產能約11.9萬瓶，預估3月初產能將再增加，日產能有望衝上2.5萬瓶，週產達17.5萬瓶。

全聯福利中心今天發布新聞稿指出，全台門市從明天起開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，共有兩種不同容量，50毫升售價28元，350毫升售價45元，兩種款式以各店現貨販售為主；全聯並未透露酒精進貨數量。

全聯進一步說明，台糖酒精雖有2種容量，不過，各店販售款式只會有一種，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量有限，每人限購一瓶，且18歲以下民眾不得購買。

另外，全聯表示，將再進貨「台糖酒精擦」、第二批6萬包，一包售價24元，於28日陸續在各家門市供貨販售，各家數量有限，以現場貨量為準，售完為止。（編輯：黃國倫）1090226

全聯自27日起於全台門市販售台糖75%酒精，也將再進貨「台糖酒精擦」、第二批共6萬包，於28日陸續在各家門市販售，商品售完為止。（全聯提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年2月26日