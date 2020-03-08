台灣完成5例病毒基因定序 溯源多與武漢有關

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北8日電）台灣目前完成5名武漢肺炎確診個案病毒全基因體定序，病毒溯源發現多與中國武漢有關。專家說，武漢肺炎病毒變異沒有非常大，變異是否造成傳播能力不同有待研究解密。

台灣第39例COVID-19（武漢肺炎）確診個案的病毒全基因體分析序列出爐，其病毒定序與台灣病毒定序差距很大，反而與歐洲、奈及利亞、巴西、義大利等地的病毒是同一個演化枝，證實第39案應是在埃及染病，並不是她將病毒帶到埃及。

台大醫學院教授葉秀慧今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，台灣目前分析5名確診病人的病毒全基因體定序，台灣病毒主要有4個分枝，主要與中國武漢相關。案39的基因序列與此4分枝截然不同，是目前有分析的病毒序列中，唯一與歐洲有關的定序。

但葉秀慧說，全球武漢肺炎病例很多，但僅完成約190例的全基因體定序；台灣的數十例病人中，也僅5人完成，無法觀得「全貌」。此次的分析主要是台灣第39案被說成是埃及尼羅河群聚的感染源，基因體定序就像是親子鑑定，可以釐清病毒的爸媽或祖先，溯源可以還案39一個清白。

葉秀慧表示，目前世界各國仍持續上傳全基因定序的結果，就趨勢來看，病毒源頭來自中國較為合理。

有媒體關心武漢肺炎病毒的變異，葉秀慧表示，此病毒變異沒有特別大，特別之處在於其有3萬鹼基，且有保護自己不產生突變的機制。目前還不知道變異是不是會造成傳播力差距，還有待後續基因定序做功能性研究才有定論。（編輯：管中維）1090308

台灣第39案武漢肺炎確診感染源引發各界討論，檢驗專家葉秀慧（圖）8日表示，案39病毒基因體定序與台灣病毒序列差距頗大，而與歐洲及義大利等病毒同枝，可研判案39病毒不是來自台灣，而是在埃及受到歐洲的病毒株感染。中央社記者郭日曉攝 109年3月8日