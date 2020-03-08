更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎 對台祭出旅遊禁令國家一覽
政治

武漢肺炎 對台祭出旅遊禁令國家一覽

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好
兩岸

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

台灣完成5例病毒基因定序 溯源多與武漢有關

最新更新：2020/03/08 17:43
台灣目前完成5名武漢肺炎確診個案病毒全基因體定序，病毒溯源發現多與中國武漢有關。圖為美國國家過敏與傳染病研究院2月13日發布新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
台灣目前完成5名武漢肺炎確診個案病毒全基因體定序，病毒溯源發現多與中國武漢有關。圖為美國國家過敏與傳染病研究院2月13日發布新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北8日電）台灣目前完成5名武漢肺炎確診個案病毒全基因體定序，病毒溯源發現多與中國武漢有關。專家說，武漢肺炎病毒變異沒有非常大，變異是否造成傳播能力不同有待研究解密。

台灣第39例COVID-19（武漢肺炎）確診個案的病毒全基因體分析序列出爐，其病毒定序與台灣病毒定序差距很大，反而與歐洲、奈及利亞、巴西、義大利等地的病毒是同一個演化枝，證實第39案應是在埃及染病，並不是她將病毒帶到埃及。

台大醫學院教授葉秀慧今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，台灣目前分析5名確診病人的病毒全基因體定序，台灣病毒主要有4個分枝，主要與中國武漢相關。案39的基因序列與此4分枝截然不同，是目前有分析的病毒序列中，唯一與歐洲有關的定序。

但葉秀慧說，全球武漢肺炎病例很多，但僅完成約190例的全基因體定序；台灣的數十例病人中，也僅5人完成，無法觀得「全貌」。此次的分析主要是台灣第39案被說成是埃及尼羅河群聚的感染源，基因體定序就像是親子鑑定，可以釐清病毒的爸媽或祖先，溯源可以還案39一個清白。

葉秀慧表示，目前世界各國仍持續上傳全基因定序的結果，就趨勢來看，病毒源頭來自中國較為合理。

有媒體關心武漢肺炎病毒的變異，葉秀慧表示，此病毒變異沒有特別大，特別之處在於其有3萬鹼基，且有保護自己不產生突變的機制。目前還不知道變異是不是會造成傳播力差距，還有待後續基因定序做功能性研究才有定論。（編輯：管中維）1090308

台灣第39案武漢肺炎確診感染源引發各界討論，檢驗專家葉秀慧（圖）8日表示，案39病毒基因體定序與台灣病毒序列差距頗大，而與歐洲及義大利等病毒同枝，可研判案39病毒不是來自台灣，而是在埃及受到歐洲的病毒株感染。中央社記者郭日曉攝　109年3月8日
台灣第39案武漢肺炎確診感染源引發各界討論，檢驗專家葉秀慧（圖）8日表示，案39病毒基因體定序與台灣病毒序列差距頗大，而與歐洲及義大利等病毒同枝，可研判案39病毒不是來自台灣，而是在埃及受到歐洲的病毒株感染。中央社記者郭日曉攝　109年3月8日
指揮中心統計，台灣有45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。（中央社製圖）
指揮中心統計，台灣有45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。（中央社製圖）
延伸閱讀
台灣確診數全球第30 陳時中：相對安全避免出國音樂家狄恩談確診心情 影響台灣感到震驚傷心義總理簽封城令抗疫 米蘭威尼斯隔離至4/3病毒變異未影響研發 中國：疫苗4月可緊急使用印度專家：病毒不會因天熱而消失 應續投資研究病毒起源何處 大陸專家說法不一
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報