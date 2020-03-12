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愛買13日開賣台糖酒精 首批到貨8640瓶

最新更新：2020/03/12 15:35

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）民眾購買酒精又新增據點，愛買表示，部分門市13日起將販售台糖75%酒精，全台門市14日起開賣，首批到貨8640瓶，售價新台幣45元，每人限購1瓶，另外，也將在下週開賣台酒酒精。

武漢肺炎疫情持續蔓延，民眾搶買口罩、酒精防疫。民眾除了可以在超市、四大超商買到防疫酒精，現在又新增一個量販店可選擇。愛買表示，台中復興店、景美店、永和店、桃園店、忠孝店、新竹店、三重店、基隆店、巨城店、板橋南雅店，共10間門市將在13日開賣台糖防疫酒精，全台門市14日起均有販售酒精，各門市開賣時間以官網https://reurl.cc/4RRG4L公告為主。

愛買表示，台糖防疫期間清潔專用75%酒精每瓶300毫升，售價45元，每人限購1瓶，本週共進貨酒精8640瓶，售完為止。依政府法規，18歲以下民眾不得購買。另外，下週起也將販售300毫升的「台酒75%防疫酒精」。

除了酒精防疫，愛買表示，疫情期間「護目鏡」也吸引民眾搶購，單日曾最多售出100副，另外，也將在部分門市販售口罩套，包含成人款和兒童款，每個售價89元。（編輯：楊凱翔）1090312

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