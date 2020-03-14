全球瘋搶酒精原料 台擁自產能力供貨無虞

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）各國掀搶購酒精原料潮，台酒表示，目前庫存無虞，若面臨原料庫存不足，台酒有能力自行生產，防疫酒精供貨無虞；台糖則預估原物料將在4月到貨，4月下旬產量將重返5萬瓶。

肺炎疫情遍及全球，掀起各國搶進口酒精原料。台酒說，進口原料延遲到貨，不過，台酒庫存都在安全水位，日產能約20萬瓶以上。若面臨酒精原料庫存不足，台酒有能力自行生產，台灣防疫酒精供貨無虞。

國營事業主管說明，為了避免酒精因原物料不足而斷貨，中央流行疫情指揮中心持續與台糖、台酒討論防疫酒精生產，未來不排除自行生產；台糖盤點旗下2座糖廠有糖蜜原料，可供生產酒精，而台酒擁有自產能力，不需仰賴外國進口物料。

台酒表示，防疫酒精利潤不高，原料費、包材、加班費及物流都是成本，若自行生產酒精成本將大幅上漲，預估將較現行再增加5成；但疫情非常時刻，若民眾有需求，將配合生產防疫物資。

台糖表示，台糖酒精原料以進口為主，已在農曆年後訂貨，但目前遲未到貨，為了以既有原料持續供應酒精，台糖先將日產量從5萬降至2萬瓶。

台糖說，由於防疫酒精數量減少，銷售通路也會隨之降低，將會酌量配發。若後續進貨、報關、產線均順利進行，預估酒精日產量將在4月中下旬重返5萬瓶。（編輯：郭萍英）1090314