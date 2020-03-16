酒精納入防疫物資 蘇建榮：將向疫情中心提建議

立委建議政府應有因應措施，如將酒精納入防疫物資，或增加網路通路銷售可行性。財政部長蘇建榮16日表示，將向疫情指揮中心提出建議。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）近日出現民眾排隊購買台酒75度防疫酒精，再上網哄抬價格售出情形，立委建議政府應有因應措施，如將酒精納入防疫物資，或增加網路通路銷售可行性。財政部長蘇建榮說，將向疫情指揮中心提出建議。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）傳染途徑包括接觸傳染，勤洗手、消毒為阻擋病毒傳播的重要手段，使酒精成為搶手防疫物資；行政院雖已請台酒、台糖公司協助增產75度防疫酒精，但市面上仍不好買到，有些民眾重複排隊囤貨，近日甚至有民眾以數倍價格在網路上轉售。

立法院財政委員會今天邀請財政部蘇部長建榮率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席進行業務報告並備質詢。今天多名立委質詢聚焦，如何解決防疫酒精遭哄抬價格轉售現象，建議在這一塊也要「超前部署」。

民進黨立委江永昌指出，由於酒精還不是政府徵用的防疫物資，導致對於哄抬價格行為，無法可罰，建議將酒精納入防疫物資。國民黨立委賴士葆等人也提出臨時提案，建議網路販售台酒防疫酒精的可行性，以便利更多民眾買到。

面對立委建議，蘇建榮允諾，將向中央流行疫情指揮中心提出建議，研議怎樣來解決問題，先前自己到通路試著想買酒精，結果也是買不到，在沒有實名制情況下，確實可能有一個人重複購買的情形。

台酒董事長丁彥哲則說，疫情期間統計台酒已生產800萬瓶75度防疫酒精，一開始民眾因恐慌心態，希望先買到先安心，因此確實有超購情形，但如今隨產量上升，台糖、民間化工行也儘量在產製，銷售通路也擴大為2萬多個，因此，除非疫情再擴大，不然預估酒精需求應該會漸漸緩和。

另一方面，今天財委會也通過民進黨立委林楚茵的臨時提案，研議將口罩及藥用酒精原料進口關稅機動降稅實施期間，進一步回溯至1月15日；對此，蘇建榮回應，會與相關部會一起研議可行性，並與行政院交換意見。

此外，財委會今天還通過2項立委臨時提案，江永昌建議，泛公股銀行應積極於疫情期間，推廣「台灣Pay」，鼓勵民眾以「台灣Pay」購買口罩等防疫物資；同時，民眾藉由口罩實名制2.0網路預購口罩付款時，可選擇以ATM付款，請財政部轉請財金公司，研議免收轉帳手續費措施。（編輯：蘇龍麒）1090316