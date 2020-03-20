武漢肺炎近一週2例查無源頭 陳時中：零星社區感染

武漢肺炎確診病例數激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）20日表示，14日至今共新增79例境外移入個案、6例本土個案，其中2例找不到源頭，他將此定位成「零星社區感染」。前左為專家諮詢小組召集人張上淳、前右為副指揮官陳宗彥。中央社記者王騰毅攝 109年3月20日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）武漢肺炎病例數激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，14日至今共新增79例境外移入個案、6例本土個案，其中2例找不到源頭，他將此定位成「零星社區感染」，未來仍要做好境外管制，要守住防線。

台灣今天新增27個武漢肺炎確診個案，是否進入社區傳播。陳時中表示，要從現況詮釋，這兩週新增不少案例，本土占7例，其他境外移入案例居多，在世界疫情大流行之際，目前仍定位台灣為零星的社區感染。

陳時中表示，本週新增病例多，大家都非常緊張，不過多數為境外移入，本土6例中，有2個沒有看到源頭，其他都是有境外移入的接觸史，他提醒務必在境外移入擴大情況下做好管制。（編輯：唐聲揚、劉麗榮）1090320