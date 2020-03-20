更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈
產經

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例
國際

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物
國際

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
全球央行齊寬鬆 亞幣回穩新台幣強升逾2角
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎近一週2例查無源頭 陳時中：零星社區感染

最新更新：2020/03/20 17:21
武漢肺炎確診病例數激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）20日表示，14日至今共新增79例境外移入個案、6例本土個案，其中2例找不到源頭，他將此定位成「零星社區感染」。前左為專家諮詢小組召集人張上淳、前右為副指揮官陳宗彥。中央社記者王騰毅攝　109年3月20日
武漢肺炎確診病例數激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前中）20日表示，14日至今共新增79例境外移入個案、6例本土個案，其中2例找不到源頭，他將此定位成「零星社區感染」。前左為專家諮詢小組召集人張上淳、前右為副指揮官陳宗彥。中央社記者王騰毅攝　109年3月20日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）武漢肺炎病例數激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，14日至今共新增79例境外移入個案、6例本土個案，其中2例找不到源頭，他將此定位成「零星社區感染」，未來仍要做好境外管制，要守住防線。

防疫資訊

台灣今天新增27個武漢肺炎確診個案，是否進入社區傳播。陳時中表示，要從現況詮釋，這兩週新增不少案例，本土占7例，其他境外移入案例居多，在世界疫情大流行之際，目前仍定位台灣為零星的社區感染。

陳時中表示，本週新增病例多，大家都非常緊張，不過多數為境外移入，本土6例中，有2個沒有看到源頭，其他都是有境外移入的接觸史，他提醒務必在境外移入擴大情況下做好管制。（編輯：唐聲揚、劉麗榮）1090320

延伸閱讀
武漢肺炎新增27例1人不治 累計135例2死北部高中群聚增至3人 同班女同學染疫死亡第2例 80多歲慢性病者併發敗血症亡全球旅遊疫情建議升至3級 避免所有非必要旅遊東南亞正進入社區感染 WHO籲積極抗疫預防社區大流行 新北必要時徵用4家醫院因應可能社區感染 陳時中鼓勵地方設集中檢疫所
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報