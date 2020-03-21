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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情8/100

停課高中生端麵恐觸法 指揮中心：下不為例

最新更新：2020/03/21 20:28
北部因武漢肺炎停課的高中生在自家麵店幫忙端麵，引發爭議。圖為停課前該校學生活動情形。（照片經變色處理）中央社記者林俊耀攝 109年3月19日
北部因武漢肺炎停課的高中生在自家麵店幫忙端麵，引發爭議。圖為停課前該校學生活動情形。（照片經變色處理）中央社記者林俊耀攝 109年3月19日

（中央社記者張茗喧台北21日電）北部因武漢肺炎停課的高中生在自家麵店幫忙端麵，引發爭議。按規定，自主管理期間未戴口罩出門可依法開罰，但指揮中心考量是首次有學生因疫情停課，可能不熟悉規定，下不為例。

台大教授葉丙成發文指出，他有同事近日在用餐時赫然發現，幫忙端麵的竟然是停課學校的學生，利用停課期間到阿嬤的麵店幫忙，該同事當場嚇傻。

指揮中心指揮官陳時中曾表示，該學生屬自主健康管理，並未要求不可外出，但在餐飲業服務確實不宜。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，目前該校有3名同班同學確診，因此全校將停課至27日，但除了該班居家隔離，其他學生都是自主健康管理，在自家端麵的學生應是自主健康管理。

根據規定，自主健康管理期間除了早晚要量體溫、勤洗手外，應避免出入公共場所，外出時務必全程佩戴醫用口罩，違者可依「傳染病防治法」開罰新台幣6萬至30萬元。

不過，莊人祥表示，考量這是首次有學生因自主健康管理停課，學生也是出於幫忙家人才會有此行為，希望以此為例，提醒其他自主健康管理學生盡量待在家裡，避免外出。（編輯：張銘坤）1090321

地機族
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