武漢肺炎擴大採檢 有肺炎或嗅覺味覺喪失就要驗

防範武漢肺炎疫情蔓延，專家張上淳31日說，臨床若發現病人有肺炎就要通報採檢，味覺或嗅覺喪失也列入通報採檢定義。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北31日電）防範武漢肺炎疫情蔓延，指揮中心再祭擴大採檢新措施。專家張上淳今天說，臨床若發現病人有肺炎就要通報採檢；至少24名確診者有味覺或嗅覺喪失，也列入通報採檢定義。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，台灣新增16例武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），其中有14例境外和2例本土個案。2名本土個案（案307和案322）在發病後都是自行就醫。

指揮中心發言人莊人祥在記者會表示，案307發病後曾到過診所2次，之後再去醫院就醫被通報；案322則是曾去過診所1次、醫院1次，第二次就被通報。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，這兩名個案都是胸部X光發現有肺炎而採檢確診。30日的專家小組會議中討論，若醫師發現病人有肺炎就可以通報送驗。

張上淳說，希望擴大採檢的範圍，只要病人有肺炎，不管醫師是否懷疑是武漢肺炎，都要送驗，有助及早診斷攔截。

此外，張上淳說，專家小組也修正武漢肺炎的通報定義，因確診者屢出現嗅覺、味覺異常狀況，也必須通報送驗。因30日為止的302案中，已有24人出現嗅覺味覺狀況，應該有必要將此納入通報採檢。（編輯：管中維）1090331