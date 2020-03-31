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LINE打造主題捐血車 全台募血任務啟動

最新更新：2020/03/31 15:34

（中央社記者吳家豪台北31日電）通訊軟體LINE與台灣血液基金會攜手打造全球首發的5輛LINE FRIENDS主題限定捐血車，今天起陸續上路，未來2年將在台北、新竹、台中、台南、高雄等地執行募血任務。

即日起至今年8月31日止，捐血者可以在這5輛捐血車上拿到期間限定的LINE MUSIC 14天免費體驗序號卡。雙方也合作優化「愛捐血」公益帳號，讓捐血者點選「LINE FRIENDS主題捐血車」選項就能找到附近的捐血點與捐血車。

根據台灣血液基金會的統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑，從2010年的44萬6498人次降到2019年的29萬444人次，10年之間減少了34.95%。在2019年中，24歲以下的捐血者平均捐血1.34次，低於全部捐血者平均的1.78次，顯示年輕族群相對較少重複捐血者。

為提升年輕世代的捐血意識，LINE與台灣血液基金會合作打造LINE FRIENDS主題限定捐血車，希望鼓勵年輕世代積極參與捐血，進而養成定期捐血的習慣。

員工平均年齡只有34歲的LINE台灣為響應捐血活動，今天號召近20位同仁到懷恩堂前的LINE FRIENDS主題限定捐血車響應捐血。LINE台灣也在今年3月宣布給予員工每年2天的有薪志工假，鼓勵員工用行動關懷社會。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，捐血是一件健康而且可以幫助別人的事情，也許因為少子化，年輕人捐血量逐年下降，LINE作為連結全台用戶及年輕人的平台，希望透過正向影響力，帶動年輕人對捐血議題的支持和參與。（編輯：楊凱翔）1090331

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