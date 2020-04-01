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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎增7例境外移入 痊癒者再增6人

最新更新：2020/04/01 16:11
中央流行疫情指揮中心1日宣布推出「安心防疫旅館」專案，獎助各縣市提供居家檢疫者入住的合法防疫旅宿，每房每日新台幣1000元。前右起為指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮官陳時中與專家諮詢小組召集人張上淳。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月1日
中央流行疫情指揮中心1日宣布推出「安心防疫旅館」專案，獎助各縣市提供居家檢疫者入住的合法防疫旅宿，每房每日新台幣1000元。前右起為指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮官陳時中與專家諮詢小組召集人張上淳。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月1日

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北1日電）武漢肺炎延燒，指揮中心今天宣布新增7例武漢肺炎境外移入病例，均自美、英返國，其中2人與另一名友人共同至美國自助旅遊，均出現味覺或嗅覺喪失，為國外旅遊群聚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中宣布，國內今天新增7例境外移入病例，累積病例達329例；此外，國內武漢肺炎痊癒者再增6人，累計45人解除隔離。

陳時中指出，今天新增的7例，其中5例機場檢出、2例居家檢疫，分別為3男4女，居住區域為北部4人、南部3人，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月19日至30日，發病日介於2月29日至3月27日，發病前活動國家為美國（6人）及英國（1人）。

陳時中表示，今天新增個案中，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於今天確診，為國外旅遊群聚感染；2名確診個案的另1名同行友人無疑似症狀，居家隔離中。

陳時中指出，其餘5名境外移入病例為獨立個案，出國目的包括就學、工作及探親。（編輯：方沛清）1090401

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