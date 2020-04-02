北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，北部一名50多歲女社區保全確診武漢肺炎，感染源不明，目前掌握曾接觸同事7人、家人5人，同社區住戶若有曾出國、有症狀者都將採檢。

中央流行疫情指揮中心公布新增10例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，2例為本土感染，分別為案335的北部50多歲男性以及案336北部50多歲女性，另有8例境外移入，累計病例達339人；痊癒者增加5人，累計50人痊癒解除隔離。

指揮中心發言人莊人祥說，案335在3月20日曾與印尼境外移入病例（案291）一起喝咖啡、聊天1小時，3月23日開始出現腹瀉症狀，曾懷疑是腸胃炎到附近診所就醫，27日因腹瀉症狀未緩解再次到同一家診所就醫。

3月29日得知案291確診消息後，3月31日再因腹瀉症狀就醫，立即收治負壓隔離病房並採檢，今天確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，案336是一名女性保全，近日沒有出國史，感染源不明，3月17日開始出現全身倦怠、流鼻水症狀，3月26日出現發燒，3月30日又到同一診所就醫，同日同一個系統轉診過去其他醫院，照X光發現有肺炎且嗅覺、味覺喪失。

陳時中說，目前正在調閱社區錄影機匡列相關接觸者，並請區主委通知社區住戶稍微隔離、注意環境衛生，將針對社區內有出國史、有症狀者以及接觸者進行採檢，此社區已進行消毒。

莊人祥表示，由於此案今早才展開疫調，目前僅掌握職場同事7人、同住家人5人，據了解，應是較高級的社區。

自從國內確診病例破百例後，目前已出現6例感染源不明個案，分別為案100、134、156、268、322、336，是否代表國內社區中已出現無症狀感染者。

陳時中表示，目前國內仍處於零星社區感染階段，但不否認社區中有無症狀感染者的可能性。（編輯：管中維）1090402