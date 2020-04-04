防疑似個案落跑不採檢 指揮中心擬禁就醫並協尋

武漢肺炎疫情延燒，為防疑似個案就醫後落跑不採檢，指揮中心擬採取強制手段，凡是被醫師建議採檢的疑似個案，在採檢前將禁止就醫。圖為中央研究院基因體研究中心實驗室9日展示成功合成能辨識2019新型冠狀病毒蛋白質的單株抗體群過程。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，為防疑似個案就醫後落跑不採檢，造成防疫破口，指揮中心擬採取強制手段，凡是被醫師建議採檢的疑似個案，在採檢前將禁止就醫，3天後將由衛生局介入協尋。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良今天告訴中央社記者，武漢肺炎疫情延燒，為了避免疑似個案全往大醫院跑，造成急診壅塞、增加院內傳播風險，進而影響醫院醫療量能，指揮中心日前公布全台160多家社區採檢院所名單，強化患者分流。

石崇良說，很多民眾身體不舒服，不是習慣到住家附近的診所、社區小型醫院看診，就是到大醫院急診看病，但大醫院有重症患者要照顧，基層診所或小型醫院又沒有人力、空間能採檢，因此這些院所的醫師若遇到需要採檢的疑似個案，就會安排轉診到社區採檢醫院採檢。

石崇良指出，現行系統只能知道有多少人被採檢，卻看不到有多少人被要求採檢卻沒採檢，若有患者刻意規避採檢，四處到不同醫療院所看診或在社區趴趴走，恐造成防疫破口。

為了防堵漏洞，指揮中心擬強化應採檢者後續監測，石崇良說，未來民眾一旦出現疑似症狀就醫且醫師評估需要轉診採檢，就會在安排轉診後，同步在轉診平台上註記，採檢前也將禁止就醫，該名患者即便到其他醫院就醫，醫師也會馬上知道這人是建議採檢的轉診個案，將立即轉送至採檢醫院。

石崇良指出，即便該患者決定待在家中不看病，3天後衛生局也會介入找人，找到人後立即要求採檢，新制將等指揮中心公布後正式上路。（編輯：張雅淨）1090404