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武漢肺炎疫情9/100

多國武漢肺炎致死率高於10% 台灣僅1.32%

最新更新：2020/04/09 19:21
指揮中心指揮官陳時中9日說，相較於許多先進國家的致死率高於10%，台灣僅1.32%，數值相對低，醫療體系還很穩健。圖為民眾搭乘台北捷運都戴上口罩配合防疫。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中9日說，相較於許多先進國家的致死率高於10%，台灣僅1.32%，數值相對低，醫療體系還很穩健。圖為民眾搭乘台北捷運都戴上口罩配合防疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北9日電）台灣截至目前有380例2019冠狀病毒疾病確診個案。指揮中心指揮官陳時中今天說，相較於許多先進國家的致死率高於10%，台灣僅1.32%，數值相對低，醫療體系還很穩健。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心記者會宣布，台灣目前武漢肺炎（COVID-19）確診個案共380例，其中326例境外、54例本土個案。確診中有80人解除隔離，有5人死亡。

根據指揮中心公布的數據，全球累計145萬7987例確診，分布於183個國家/地區。病例數以美國42萬3135例、西班牙14萬6690例、義大利13萬9422例、德國10萬3228例及法國8萬2048例為多。病例中8萬6730例死亡，以義大利1萬7669例、西班牙1萬4555例、美國1萬4390例、法國1萬869例及英國7097例為多。

陳時中在記者會表示，整體這幾天來看，全球狀況持續擴散中，狀況很嚴重。比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行當時有8096人染病，現在武漢肺炎的傳播範圍已經是SARS時的200倍，整體致死率趨近於6%。

陳時中說，在疫情嚴重的地方致死率更是高，如法國有13%、義大利12.7%、英國11.7%、荷蘭10.9%、西班牙9.9%，一些先進國家致死率都超過10%，比SARS的致死率9.65%還要高。

陳時中也說，中國方面，很多數字雖然沒有露出，但致死率也有4.1%，美國致死率則是3.4%。台灣目前醫療體系還很穩健，致死率為1.32%，數值相對低，且住院病人相對穩定。先進國家的醫療體系和社會福利都很好，但當確診數超過臨界點，就會崩潰。

台灣現在持續觀察本土疫情，陳時中說，一直努力希望把境外移入控制在安全範圍內，致死率就不會增加，但台灣沒有大意的本錢，很多必要措施還是要做，尤其社會安全距離、戴口罩的狀況，在一些場所仍有壓力在，才特別針對酒店、舞廳限制開業。（編輯：管中維）1090409

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