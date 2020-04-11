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土耳其單日確診死亡雙創新高 共4.7萬例破千死

最新更新：2020/04/11 02:26

（中央社記者何宏儒安卡拉10日專電）土耳其今天新增4747起武漢肺炎確診病例、98人不治，確診和死亡數都創下單日新高，使得累計通報病例來到4萬7029例，累計死亡數破千例，已有1006人不治。

衛生部今晚在網站上公布俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報顯示，今天採檢3萬864起疑似病例，單日檢測數首度突破3萬例，其中有4747例確診，使得累計病例數來到4萬7029例。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間強調，在新增感染的預防上，未來兩週至為關鍵。

他表示，在疫情最嚴重的伊斯坦堡，加護病房占床率為59.5%，一般病房占床率為50.2%，強調病患收治方面沒有問題。土耳其全境醫院占床率為36.3%。克扎指出，武漢肺炎在土耳其的死亡率為2.14%，在人口超過1000萬的國家當中排第12。

他同時呼籲國會無異議通過一項防範醫療工作者遭到暴力相向的法案，希望民眾信賴境內106萬名醫療「大軍」，一起戰勝病毒。克扎也重申嚴格遵守社交疏離措施的規定。

衛生部在通報中指出，目前共檢測30萬7210例，累計有2423例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1667例、1062例。（編輯：徐睿承）1090411

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