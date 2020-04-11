美政府預測居家防疫30天鬆綁 20萬人恐喪命

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約時報報導，美國政府最新預測顯示，居家防疫如實施30天就鬆綁，全美武漢肺炎感染人數將在夏季飆升，恐奪走20萬條人命，死亡人數只比毫無防疫作為少10萬人。

紐時取得美國國土安全部、衛生及公共服務部標註4月9日的文件，內含上述預估數據。全美多數地區要求民眾盡量待在家，防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化之際，這份文件凸顯美國總統川普力求經濟儘快重啟的風險。

文件內含3種假設情境：第一種是袖手旁觀，任憑病毒散播；第二種稱作「穩定狀態」，假設學校停課到夏季、25%美國民眾在家辦公、持續保持社交距離；第三種為「穩定狀態」外加30天居家防疫令。

預測圖表顯示，居家防疫如果實施30天就鬆綁，且沒有其他政策防範另一波疫情高峰，反映全美重症患者數量的呼吸器需求將在居家令下達約100天後開始激增，並於50天後達到高峰，預估最大需求為12.5萬台呼吸器。

紐約、伊利諾等州3月下旬開始實施居家防疫，依照上述預測，疫情高峰將在夏季中期至末尾出現。

全美疫情最嚴重的紐約州連4天逾700人死於武漢肺炎，但住進加護病房的患者數量開始減少，住院患者也幾近零成長，顯示居家防疫已產生控制疫情的效果。儘管如此，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）仍敦促民眾繼續待在家，不願預測至少實施到4月底的居家防疫令何時鬆綁。

這份文件預估，如毫無防疫作為，武漢肺炎可能奪走全美30萬條人命；如果學校停課到夏季、25%美國民眾在家辦公、持續保持社交距離，但居家防疫實施30天就鬆綁，預估死亡人數為20萬。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過167萬人感染武漢肺炎、10.1萬人喪命，全美確診病例達48萬例、1.8萬人死亡。

美國國土安全部、衛生及公共服務部在文件中註明，呼吸器需求預測基於「最糟假設情境」，也就是各州疫情同時達到高峰，且沒有跨州分享呼吸器。

受居家防疫影響，全美經濟幾近停擺，過去3週超過1600萬人申請失業給付，寫下近代最糟紀錄。即使聯邦防疫方針將實施到4月底，川普近期仍多次在白宮記者會預告美國經濟「很快」就會重上軌道。在病毒威脅未遠離的情況下，人民健康與經濟發展如何兼顧，考驗執政者智慧。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天在白宮記者會表示，防疫限制只要鬆綁，感染病例肯定會增加，此時確認、隔離並追蹤患者將變得更加迫切。

古莫在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）簡報時重申，重啟經濟不像開關燈這麼簡單，大規模實施快速抗體檢測是必要條件。在檢測量能不足的情況下，他敦促聯邦政府援用國防生產法（DPA）要求民間企業生產更多檢測設備。（編輯：徐睿承）1090411