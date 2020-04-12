屏東宏吉財號捕獲巨鮪進港 13日驗明第一鮪正身

（中央社屏東縣12日電）黑鮪魚汛期來臨，屏東東港區漁會今天表示，東港籍漁船「宏吉財號」昨天下午在綠島東方海域捕獲一尾公黑鮪，目測超過200公斤，今天傍晚進港，明天將進行驗魚，確定是否為「第一鮪」。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，東港籍漁船「宏吉財號」昨天下午向東港漁業電台通報捕獲黑鮪魚，初步目測重量超過200公斤，今天傍晚進入東港漁港，漁會明天上午10時將進行驗魚，確認是否為今年黑鮪魚季的「第一鮪」。

林漢丑說，時值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，配合中央疫情指揮中心規範，驗魚及拍賣會所有活動都將管制進出人流，並配合佩戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，非工作人員不開放進入，民眾可直接在臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞驗魚及拍賣過程。

根據縣府公告的「屏東第一鮪」條件，包括限定在西太平洋捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、捕獲時應立即通報漁業電台、最先航抵東港漁港、漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船等。

屏東每年的黑鮪魚文化觀光季從「第一鮪」的拍賣拉開序幕，因為「第一鮪」的拍賣價格對黑鮪魚季有刺激經濟效應，雖時值武漢肺炎疫情期間，縣府與東港區漁會仍決定「第一鮪」拍賣照常舉行，但延後文化觀光季開閉幕式，明天「第一鮪」驗明正身後，將決定拍賣日期。（編輯：洪學廣）1090412