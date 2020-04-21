台南再添1敦睦艦隊確診者 市府公布足跡隔離8人

（中央社記者楊思瑞台南21日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，敦睦艦隊再添3名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例。台南市衛生局下午公布設籍於台南的案例活動足跡，並匡列8人居家隔離。

台南市政府衛生局指出，個案於14日上午11時30分至左營基地營區附近的萊爾富商店短暫停留。15日下午1時30分從左營軍港搭乘接駁巴士至新左營車站，下午3時10分搭乘莒光號至台南火車站，出站後就搭計程車返家。晚上7時到中西區劉家汕頭麵用餐，7時30分則在中西區家鄉八寶冰飲食。

16日下午4時20分至6時30分在永華運動中心，曾使用啞鈴區及跑步機；晚上7時30分至8時10分則在北區黎明鐵板燒用餐。17日中午12時30分至下午2時30分在南紡購物中心吃MOMO壽喜燒。下午2時30分至晚上7時，則在成功大學光復校區籃球場打球。

18日上午11時30分至台南公園集合準備搭車返回檢疫所。中午12時30分至台南轉運站全家便利商店購物，下午3時30分到台南轉運站如廁，6時55分再搭乘台南市防疫計程車就醫。

台南市衛生局指出，今天會同環保局針對確診個案到訪足跡，完成戶內及戶外徹底清潔消毒工作。若市民曾在這些時間和地點附近活動，請自主健康管理14天，落實勤洗手、出門戴口罩原則，以降低社區感染與傳播的風險。（編輯：洪學廣）1090421