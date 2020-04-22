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武漢肺炎疫情11/100

敦睦艦隊22日新增確診實習生 病毒抗體檢驗都陽性

最新更新：2020/04/22 15:33
指揮中心22日宣布敦睦艦隊新增一名實習生確診武漢肺炎，經檢驗該個案病毒、抗體均為陽性。圖為磐石艦。（中央社檔案照片）
指揮中心22日宣布敦睦艦隊新增一名實習生確診武漢肺炎，經檢驗該個案病毒、抗體均為陽性。圖為磐石艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北22日電）指揮中心今天宣布敦睦艦隊新增一名實習生確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），經檢驗該個案病毒、抗體均為陽性。專家召集人張上淳坦言，病毒、抗體確實可能同時出現，研判傳染力已降低。

防疫資訊

海軍敦睦艦隊群聚疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增一例武漢肺炎確診個案（案426），為敦睦艦隊實習生，3月23日出現發燒、咳嗽、味覺喪失，經服藥後症狀改善並恢復，在集中檢疫所期間出現症狀採檢後確診，軍艦群聚累計28人染疫。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會中表示，這名個案3月23日開始咳嗽、3月26日發燒，是先前3名檢驗出抗體陽性當中的一人，同時出現抗體、病毒都陽性。

張上淳指出，由於目前沒有對敦睦艦隊官兵做各方面檢查，僅針對病毒通通驗過一遍，部分關切個案在二採後陸續出現確診，但究竟有多少人同時出現病毒、抗體都陽性，還沒有相關報告。

張上淳解釋，一般而言，只要患者體內抗體出現，病毒量就會下降，但並不是抗體一出現，病毒就會馬上消失，因此出現時陰時陽的狀況，不容易培養出病毒，此時傳染給他人的機會也降低，是否還要做多次病毒檢測，會根據患者狀況再做討論。（編輯：張芷瑄）1090422

疫情指揮中心22日宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計28人染疫。目前全台確診累計426例。（中央社製圖）
疫情指揮中心22日宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計28人染疫。目前全台確診累計426例。（中央社製圖）
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