吳德榮：25日全台濕冷低溫12度 高山可望降雪

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明氣溫略升，25日冷空氣南下、氣溫驟降，北台灣約可降至攝氏12度，26、27日最冷達11度，加上南方水氣移入，各地濕冷，3000公尺以上高山降雪條件極佳。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨，以北海岸、東北部較明顯，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，今天白天氣溫略升，北台偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明天氣溫續升，白天北舒適、南微熱，各地早晚涼。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為桃園市楊梅區15.2度、新北市石門區15.4度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25日強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台灣平地最低溫約可降至12度；26、27日氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約降至11度；配合南海有水氣移入，各地雲多又有雨，整天都很濕冷，要注意保暖。

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吳德榮提到，28日白天起至29日冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕冷，中南部好轉。

吳德榮表示，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬皆已調弱，符合「大陸冷氣團」的機會最高，達「強烈大陸冷氣團」的機會已降低；3000公尺以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳，至於大約2000公尺高度，則氣溫不夠低，條件不足，除非模擬冷空氣再度調強，否則降雪機會是渺茫的。（編輯：謝雅竹）1101223