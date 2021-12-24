屏大成立無人機學科考場 嘉惠在地考生

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屏東大學在屏商校區VAR中心成立無人機學科考場，校方24日表示，未來會扮演無人機教育訓練推手，培育更多無人機專業人才。（屏東大學提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）因應無人機應用，屏東大學在屏商校區VAR中心成立無人機學科考場，通過測驗可取得無人機普通證照，60名考生全數過關；這也是屏東第1個無人機學科考場，嘉惠在地考生。

屏東大學今天發布新聞稿指出，無人機學科考試分普通級和專業級，民航局近來公告證照2年到期需要換證皆需要再考學科，因此學科考試需求相當大。屏東縣目前僅有術科考場，缺乏學科考場，因此考生必須至外縣市考學科，增加交通上負擔。因此，屏東大學在屏商校區VAR中心成立無人機學科考場，由於位於省道旁並鄰近火車站，對於考生來說交通非常便利。

屏東大學校長古源光表示，致力在地服務，讓無人機考生免於到外縣市考場奔波。未來屏東大學也會扮演無人機教育訓練推手，培育更多無人機專業人才。

「無人機是一個新興的產業。」屏東大學資訊學院長王朱福指出，應用領域包含農藥噴灑、搜救勘災、VR環景拍攝導覽等，都需要結合資訊技術，屏東大學資訊學院在這些領域都有研發成果，未來也會開設相關課程來結合無人機證照，強化實務教學。

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屏東大學AI數位轉型研究中心主任王隆仁強調，無人機未來可結合AI人工智慧、AIOT智能感應器、5G高速網路，應用上也可以協助企業轉型。這些需要特殊設備的無人機，都需要持有證照專業人士才能進行飛行操控，所以考場的建立有助於無人機發展。

屏東無人機學科考場負責人黃鎮淇說，自己為了無人機學科考試，還特地開車來回超過3小時跑到虎尾考場，實在很不方便，所以著手規劃屏東大學無人機學科考場，如今能順利成立，不只方便學生就地考照，也造福在地民眾。（編輯：孫承武）1101224