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天冷後嘉義梅山鄉梅花開了 元旦連假遊賞好去處

2021/12/27 16:11（12/27 16:46 更新）
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嘉義縣梅山鄉公所27日表示，梅山鄉海拔1000公尺左右的山區梅花開了，梅山公園的梅花也開了1成，歡迎民眾前來賞梅。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
嘉義縣梅山鄉公所27日表示，梅山鄉海拔1000公尺左右的山區梅花開了，梅山公園的梅花也開了1成，歡迎民眾前來賞梅。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣梅山鄉民政課長張怡雅今天表示，梅山鄉海拔1000公尺左右的山區梅花開了，梅山公園的梅花也開了1成，歡迎民眾利用元旦連假來賞梅。

張怡雅接受中央社記者電訪表示，最近幾波寒流，加上下雨，山上的梅花就逐漸開了，尤其太興、太平村一帶海拔較高，約1000公尺左右，梅花都已盛花。

張怡雅說，梅山公園上千株的梅花，目前也開了1成，預估在元旦時，應可接近5成，若天氣放晴，就適合來遊賞。

張怡雅表示，去年梅山公園梅花全開約在1月中旬，若要知道梅山公園即時花況，可上「台3明珠－梅山公園」臉書（Facebook）瞭解，公所在臉書上會公布即時的訊息與照片。（編輯：陳仁華）1101227

最近幾波寒流，加上下雨，嘉義縣梅山鄉山上的梅花逐漸開了，尤其太興、太平村一帶海拔較高，約1000公尺左右，梅花都已盛開。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
最近幾波寒流，加上下雨，嘉義縣梅山鄉山上的梅花逐漸開了，尤其太興、太平村一帶海拔較高，約1000公尺左右，梅花都已盛開。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
嘉義縣梅山鄉海拔1000公尺左右的山區梅花開了，梅山公園的梅花也開了1成，預估在元旦時，應可接近5成。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
嘉義縣梅山鄉海拔1000公尺左右的山區梅花開了，梅山公園的梅花也開了1成，預估在元旦時，應可接近5成。（嘉義縣梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月27日
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