新北溫泉節開跑 消費滿額可抽限定浴衣
2021/12/27 16:12（12/27 16:36 更新）
新北市政府觀光旅遊局27日宣布新北溫泉節正式起跑，市府結合26家溫泉業者推出多項優惠，民眾消費滿額就能參加抽獎。中央社記者王鴻國攝 110年12月27日
（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府觀光旅遊局今天宣布新北溫泉節正式起跑，市府結合26家溫泉業者推出多項優惠，民眾消費滿額就能參加抽獎，有機會抽到活動限定款浴衣及飯店住宿券等大獎。
新北市政府觀旅局舉辦溫泉節開跑記者會，觀旅局長蔣志薇表示，新北市的溫泉坐擁山海景色，特別邀請設計師蕭青陽及服裝設計師高元龍聯手操刀，利用「山」、「海」、「湯」等元素，設計活動視覺以及專屬浴衣，打造「新北山海湯」品牌。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
觀旅局發布新聞稿表示，民眾只要於活動期間，至新北市26家溫泉合作店家消費滿新台幣300元，即能參加獎品總市值超過38萬元的抽獎活動， 有機會抽中「新北山海湯」設計師款浴衣，以及多家飯店住宿券等好禮。
觀旅局表示，新北溫泉節活動即日起到111年2月28日止，溫泉合作店家分布於金山、萬里、淡水、貢寮、烏來、三峽等區，歡迎民眾來新北泡好湯，享好康，一同來探索新北山、海美景好湯。（編輯：方沛清）1101227
新北市政府觀光旅遊局27日表示，新北溫泉節活動即日起到民國111年2月28日止，溫泉合作店家分布於金山、萬里、淡水、貢寮、烏來、三峽等區，歡迎民眾來新北泡好湯，享好康。（新北市府觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 110年12月27日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。