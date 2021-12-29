入境者虛報居家檢疫處所 新北罰一萬移集中檢疫

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市府今天表示，執行春節入境檢疫專案，有民眾在結束防疫旅館的7天檢疫後，虛報後面7天的居家檢疫處所，該地址住戶根本不認識申報者，幸及時攔截查獲，未成為防疫破口。

新北市政府衛生局長陳潤秋在今天上午的COVID-19（冠狀病毒疾病）防疫會議中報告，新北近一週21日至28日境外移入確診計20例，較上週14日至20日增加3例。

陳潤秋說，本週境外確診有19人是已完成接種2劑疫苗，有1人未接種疫苗。新北市Omicron變異株病例本週新增1例，累計4例，分別來自美國、加拿大、巴西。

民政局長柯慶忠報告，14日起執行春節入境檢疫專案開始，每天增加300人至500人，由區公所派員關懷檢疫者，並掌握同住家人狀況，也落實查訪居檢者申報的自宅、同住家人，是否有申報不實，造成防疫破口；也提醒同住家人遵守自主健康管理規定。

衛生局統計，目前新北違反居家檢疫申報共2例，一名12月14日自美國入境的男性，入境時，申報後7天的返家居家檢疫一人一戶，經當地區公所、衛生所於民眾結束防疫旅館要「返家」前的訪視，赫然發現該地址還有並未申報的「同住家人」，且該「家人」也不認識申報居家檢疫的入境者。

衛生局說，上述案例，因入境者虛報檢疫處所，在離開防疫旅館後，將會在外趴趴走，恐成防疫破口，幸好即時攔截查獲，這也是在實施7+7方案之前，市府所擔心的狀況果然發生。

另外，也有一名12月15日自美國入境的女性，入境申報一人一戶，自第一階段防疫旅館返家後，區公所、衛生所聯合訪視，當場有2名未申報的同住家人。

衛生局說，這2名入境者都違反傳染病防治法，各處新台幣1萬元，並移送集中檢疫所檢疫。

市長侯友宜聽取報告後表示，Omicron變異株病例仍受關注，須確實掌握檢疫者與家人健康，並注意全球對於Omicron變異株的防疫策略，作為台灣防疫策略與模式的參考；對違反防疫規定不實申報者，要嚴予處罰。

衛生局說，春節入境檢疫專案，採取B方案（10+4，前10天防疫旅館、後4天加強版返家檢疫），及採取C方案（7+7，前7天防疫旅館、後7天加強版返家檢疫），地方政府要掌握入境者與同住家人的健康狀況，壓力相當大。（編輯：李錫璋）1101229