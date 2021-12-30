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「風潮變」搶先看 海天為幕一睹風中盛宴

2021/12/30 17:43（12/30 19:36 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東落山風藝術季邀請到太陽劇團張逸軍團隊，推出元旦限定的舞劇「風潮變」，以海天為幕、沙灘為舞台，演出內容也首度曝光，現場民眾搶先一睹風中盛宴。

屏東落山風藝術季在12月25日開幕，現場除了展出18項大型裝置藝術，藝文活動還邀請到太陽劇團張逸軍團隊，推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天僅演出一檔，讓民眾相當期待，今天劇團進行總彩排，在場民眾搶先看，直呼「幸運」。

從高雄特地南下屏東的朱姓遊客說，因為工作緣故，無法在元旦當天一覽舞劇盛宴，透過社群軟體得知，今天要進行總彩排，因此特別休假前來。

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「風潮變」舞劇在黃昏轉入黑夜的那一刻拉開序幕，海天為幕、沙灘為舞台、藝術裝置為背景，融入了在地原住民文化元素，由知名歌手戴曉君演唱開場，演出人員換上純白的薄絲服裝，手袖隨風飄逸，增添浪漫唯美感。

故事講述風神與海神受到位於屏東的排灣族巫師感召下，駕臨海口港，帶來不同資訊與智慧，透過「落山風」精靈領路集結世人力量，尋覓大地的重生之道。此次演出還結合華人圈第一火舞團「Coming soon 即將成真火舞團」、泰武古謠傳唱隊，將高空馬戲、火舞結合在地民謠，在落日時刻，為落山風藝術季，打造獨一無二的觀戲體驗。（編輯：黃世雅）1101230

屏東落山風藝術季藝文活動邀請太陽劇團張逸軍團隊，推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天演出，30日劇團進行總彩排，現場民眾搶先一睹風中盛宴。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
屏東落山風藝術季藝文活動邀請太陽劇團張逸軍團隊，推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天演出，30日劇團進行總彩排，現場民眾搶先一睹風中盛宴。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
太陽劇團張逸軍團隊推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，故事講述風神與海神受到位於屏東的排灣族巫師感召下，駕臨海口港，透過「落山風」精靈領路集結世人力量，尋覓大地的重生之道。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
太陽劇團張逸軍團隊推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，故事講述風神與海神受到位於屏東的排灣族巫師感召下，駕臨海口港，透過「落山風」精靈領路集結世人力量，尋覓大地的重生之道。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
屏東落山風藝術季藝文活動邀請太陽劇團張逸軍團隊，推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天演出，劇團30日進行總彩排，演出人員穿著純白的薄絲服裝，手袖隨風飄逸，增添浪漫唯美感。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
屏東落山風藝術季藝文活動邀請太陽劇團張逸軍團隊，推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天演出，劇團30日進行總彩排，演出人員穿著純白的薄絲服裝，手袖隨風飄逸，增添浪漫唯美感。中央社記者李卉婷攝 110年12月30日
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