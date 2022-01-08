強化風險控管 侯友宜率隊稽查新北防疫旅館

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府今天表示，因疫情升溫，市長侯友宜下午率隊稽查防疫旅館，檢查感染動線、消毒、空間區隔等措施。市府提醒業者，每星期1次公費快篩，也請符合資格者儘速打第3劑疫苗。

新北市府防疫會議今天舉行時，市長侯友宜就指示觀光旅遊局長蔣志薇要督導好防疫旅館，這是邊境控管之外，地方政府可以做好的防疫措施。

侯友宜在防疫記者會後並交付任務，指示民政局、衛生局、消防局、環保局做好聯合稽查，各級幹部在農曆春節前，隨時稽查防疫旅館，不必等到中央普查，他自己也會以身作則前往稽查。

觀旅局今天傍晚發布新聞表示，侯友宜下午率同副秘書長朱惕之、觀旅局長蔣志薇、衛生局長陳潤秋稽查板橋區一處防疫旅館，查核消毒紀錄、自主快篩紀錄及監視器畫面。

市府團隊逐一檢視各項紀錄表單，發現業者消毒紀錄日期填寫有誤，提醒改正；另也隨機調閱監視器畫面，抽查送餐人員是否穿著完整防護裝備送餐，要求業者務必防疫做到位。

侯友宜說，防疫旅館是阻絕COVID-19（冠狀病毒疾病）病毒最重要把關防守線，要不斷重複稽查。稽查人員也會嚴格落實稽查表，檢視錄影監視系統，每一家的防疫旅館都不可輕忽。

觀旅局長蔣志薇告訴中央社記者，要求新北38家防疫旅館業者，落實「紅、黃、綠」區域的感染控制，活動應有的防護裝備，避免交叉感染造成群聚。清潔消毒過程務必符合防疫規定和標準。

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觀旅局統計，新北市目前有38間防疫旅館、3456個房間，入住率57%，預估1月16日、17日將達到入住最高峰滿載，這段時間是境外移入的高峰，也是疫情最嚴峻挑戰的時刻。

市府說，為讓防疫旅館第一線從業人員保護自己與房客安全，市府提供每星期一次公費篩檢，同時要求從業人員只要接種第2劑疫苗滿3個月，儘速依造冊追加施打第3劑疫苗。面對春節住房高峰期的防疫壓力，絕不輕忽。（編輯：張銘坤）1110108

市長侯友宜（中）8日帶隊前往稽查板橋區一處防疫旅館，當場查核消毒紀錄、自主快篩紀錄及監視器畫面等。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月8日

新北市長侯友宜（右）8日下午率隊稽查防疫旅館，他說，防疫旅館是阻絕COVID-19疫情最重要把關防守線，要不斷重複稽查；稽查人員也會嚴格落實稽查表、檢視錄影監視系統，每一家的防疫旅館都不可輕忽。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月8日