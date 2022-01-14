張清溪著作經濟學入門聖經 為台灣民主化貢獻多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

知名經濟學家張清溪13日過世，他是最早系統性研究國民黨黨營事業的學者，也為台灣民主化過程貢獻良多。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北14日電）知名經濟學家 張清溪 張清溪小檔案 出生：民國36年7月14日

學歷：

美國俄亥俄州立大學經濟學博士

台灣大學經濟學系

美國俄亥俄州立大學經濟學博士 台灣大學經濟學系 經歷：

台灣大學經濟學系教授

台灣大學經濟學系系主任

台灣法輪大法學會理事長 看更多 關閉 昨天過世，他曾與其他學者出版經濟學著作，被譽為「入門聖經」，他更是最早系統性研究國民黨黨營事業的學者，也為台灣民主化過程貢獻良多。

國立台灣大學經濟系兼任教授張清溪昨天搭捷運時，忽然昏倒沒意識，警消接獲通報趕到現場將張清溪送醫急救，經搶救仍不治，享壽74歲。

台灣大學經濟系教授劉錦添今天接受中央社記者訪問時坦言，接到張清溪過世的消息非常震驚，張清溪是自己非常尊敬的人。

劉錦添提到，張清溪和吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧等台大四人幫曾共同出版「經濟學：理論與實際」著作，改寫國內經濟學教學的方向，現在90年代後的學子應該都會讀這本教科書。後來這本書也被譽為經濟學的「入門聖經」。

張清溪早年也投入社會改革，劉錦添表示，張清溪為台灣民主化過程做了很多努力，如「澄社」、「台灣教授協會」的成立，張清溪都是重要成員；張清溪也是最早系統性研究國民黨黨營事業的學者，澄社曾出版「解構黨國資本主義」，包含張清溪、劉錦添等6人參與著作，這是台灣最早討論國營事業跟黨營事業的著作，張清溪也是最主要的規劃者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉錦添指出，張清溪還曾推動中國經濟學會成功改名為台灣經濟學會；對國父思想大學必修課的廢止，張清溪也是關鍵人物，他在台大校務會議提案讓各系開課，並找學者講民生主義、經濟學，與其他系的授課內容大不相同，在學校形成很大衝擊，後來促使這門課變成「憲法與立國精神」。

回憶過往與張清溪的接觸，劉錦添認為，張清溪是犧牲奉獻、無私無我的人，現在台大經濟系所有的典章制度，都是張清溪擔任台大經濟系主任任內建立的；為爭取國際知名學者來任教，張清溪更自掏腰包出錢，這件事也是自己後來接經濟系主任時才知道。（編輯：陳政偉）1110114