與銀行員同在西堤餐廳吃飯 顧客一家中2幼童染疫

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）桃機衍生COVID-19社區疫情擴大，中壢的聯邦銀行發生群聚感染，有民眾與銀行員同日赴西堤餐廳用餐，一家7口就有2名幼童染疫，所幸孩童均為輕症、父母採檢陰性。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情燒進銀行及餐廳，今天11例本土個案中，就包括3名聯邦銀行行員親友、3名西堤餐廳員工及2名顧客。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，2名確診的西堤餐廳顧客年僅1歲和3歲，一家7口在1月7日晚間也到同餐廳用餐，恰巧和銀行聚餐同一天，但並非行員的親戚或朋友。

陳時中說，小朋友比較會跑來跑去，可能有觸碰風險才被傳染，目前父母採檢結果均為陰性，有可能還在潛伏期。

根據疫調資料，2名染疫幼童有1人出現發燒、嘔吐症狀，另1人僅流鼻水。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，嘔吐並不算常見症狀，有時會合併發燒或因採檢嘔吐，但目前評估2名染疫幼童都屬於輕症。

陳時中表示，3名染疫餐廳員工應該都是外場工作人員，各種傳播可能性都有，但目前認為銀行員傳染到服務員可能性較大，會再調閱錄影帶了解點餐相關互動，也呼籲民眾應提高戴口罩頻率，並且戴得愈緊愈好。

因應餐廳出現疫情，是否建議改用免洗餐具，陳時中說，這些都會滾動式檢討。（編輯：陳政偉）1110114