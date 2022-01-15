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疫情9/300

西堤工讀生2同學1家人確診 鄭文燦：擴大採檢

2022/1/15 08:28（1/15 08:48 更新）
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西堤餐廳工讀生的1名同住家人與2名同班同學確診，中壢高商全校師生約2000人擴大採檢。（圖取自facebook.com/chengwentsan）
西堤餐廳工讀生的1名同住家人與2名同班同學確診，中壢高商全校師生約2000人擴大採檢。（圖取自facebook.com/chengwentsan）
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（中央社桃園15日電）西堤餐廳工讀生（案17774）的1名同住家人與2名同班同學確診，桃園市長鄭文燦今天凌晨說，漏夜召回中壢區東興國民中學相關接觸師生擴大採檢，也安排中壢高商全校師生約2000人擴大採檢。

鄭文燦於社群網站臉書（Facebook）貼文表示，案17774的同住家人（之前已匡列隔離）就讀的東興國中已預先預防性停課1天，確認案17774的同住家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，東興國中即起停課14天，漏夜召回相關接觸師生擴大採檢。

至於案17774就讀中壢商業高級中等學校的2名同學（之前已匡列隔離）也確診，鄭文燦說，桃園市政府衛生局已安排全校師生約2000人擴大採檢。

鄭文燦表示，詳細疫情資訊，待整理後於防疫會議後再向市民報告。（編輯：李明宗）1110115

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