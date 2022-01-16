早安世界》輝瑞COVID-19口服藥採購2萬份 首批3月前抵台
輝瑞COVID-19口服藥採購2萬份 首批3月前抵台
繼默沙東口服藥通過緊急使用授權（EUA）審核可專案輸台，中央流行疫情指揮中心15日宣布，輝瑞口服抗病毒藥品Paxlovid可專案輸入2萬份，疫情指揮官陳時中保證，首批藥物將在3月前抵台。臨床試驗證實，高風險民眾若在COVID-19症狀出現頭幾天服用Paxlovid，住院和死亡的風險將減少近9成。食藥署長吳秀梅表示，Paxlovid適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度COVID-19確診者。（看完整報導）
Omicron入侵北京 新增本土確診1例源頭不明
中國北京市15日晚間通報，北京、清華等大學的所在地海淀區新增1例本土確診病例，經基因定序檢驗查明患者感染Omicron變異株，而且患者近14天沒有外省市旅居史，也沒有病例接觸史。由於傳播源頭未明，官方展開大規模封控與疫調。與北京相鄰的天津市12月下旬爆發Omicron本土疫情後，北京也遭Omicron入侵，若疫情持續擴散，恐危及距離開幕不到20天的北京冬奧。中國衛生官員15日說，雖然防疫工作嚴峻複雜，但疫情整體形勢尚屬平穩，局部地區的本土疫情都能在短時間內有效控制。（看完整報導）
桃園西堤群聚案增6人 鄭文燦：擴大採檢、國高中暫停畢旅
桃園市中壢區西堤餐廳群聚案持續，15日國內新增的6例本土病例都跟這起群聚有關，分別為3名顧客、打工高職生（案17774）的2名同班同學以及與17774同住的表妹，確診顧客家人就讀的國中全校停課1天。桃園市政府將擴大採檢1月7日以後到此餐廳用餐的顧客，並公布最新疫調足跡，其中一例曾到宜蘭探親。桃園市長鄭文燦表示，桃園市國高中15日開始取消戶外教學、畢業旅行等活動。另外，聯邦銀行中壢區健行分行群聚3名染疫行員基因定序確認皆為Omicron變異株，與桃機為同一傳播鏈。疫情指揮官陳時中表示，桃機內部將持續監測到1月22日，若期間都沒有陽性個案，就算是恢復安全。（看完整報導）
春節前第3劑疫苗再開放一輪預約 大醫院除夕至初三可能暫停施打
1922疫苗預約平台15日上午開放民眾預約第3劑疫苗，截至下午5時超過75萬人預約，指揮中心發言人莊人祥表示，預估剩餘約30萬名額，提醒有意願接種民眾在16日中午12時前完成預約。目前預約接種莫德納疫苗的人數最多，但雙北有民眾抱怨高端疫苗很難預約，指揮中心表示會聯繫相關單位、希望多開施打地點。第19輪的第3劑疫苗接種至23日止，莊人祥說，春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種，而春節期間，大醫院農曆除夕至初三可能會暫停接種服務。（看完整報導）
聯亞生技員工涉內線交易 執行副總300萬元交保
國內疫苗大廠聯亞生技及聯亞藥業傳出員工涉嫌內線交易，新竹地檢署14日兵分多路搜查，並傳喚聯亞生技彭姓執行副總經理、傅姓處長等人到案，15日訊後分別以新台幣300萬元、100萬元交保。聯亞生技董事長王長怡聲明表示，不贊成短線炒作，會持續加強員工法律遵循的教育訓練，對個別員工涉嫌違反證交法一事表達遺憾。（看完整報導）
楊金龍預告適當時機升息 暗示第五波房市管制
中央銀行總裁楊金龍15日表示，在穩定總體經濟前提下，會考量物價漲幅、中小企業專案貸款成效、以及主要國家升息情形3項因素，在適當時機升息。由於近期房價上漲，是否透過升息來抑制房價，楊金龍表示，國內房價上漲主要是因為強勁投資和預期心理助長投機炒作，但他也暗示會有第五波選擇性信用管制，且管制措施實施的時間可能會更長，也尚有精進調整空間。（看完整報導）
香港理大反送中衝突7人暴動罪成立 各判3年以上徒刑
2019年11月反送中運動期間，香港理工大學校園爆發激烈警民衝突，長達13天的圍城戰結束時，共有1377人被捕。其中9名參與的示威者暴動罪名成立，香港區域法院15日判刑，2名在事發當時僅17歲和18歲的被告被送到教導所，其餘7人分別被判入監38個月及40個月。（看完整報導）
專家示警中國2023年將加強對台軍事施壓 應加強嚇阻
英國知名史學家佛格森15日示警，中國可能在2023年升高對台軍事壓力，台灣應該加強準備，關鍵在於嚇阻，要讓中國瞭解軍事進犯代價過於高昂。他也指出，美國在發表對台灣安全承諾的同時，也要跟冷戰時期一樣努力降低緊張，避免第二次冷戰與爆發熱戰。（看完整報導）
洛杉磯貨運列車頻遭竊 遍地撕爛包裹如第三世界
美國加州洛杉磯近來鐵路竊盜案遽增，每天都有數十輛貨運列車在停靠時遭竊，竊賊偷完東西後隨手棄置包裝盒與不想要的物品，鐵軌布滿撕爛的紙箱和垃圾。自2021年12月以來，鐵路營運商聯合太平洋公司（Union Pacific）在洛杉磯郡遇到的竊案增加160%。CNN指出，貨運列車頻繁遭竊是伴隨貧困而來，COVID-19大流行期間又加劇貧困問題，洛杉磯郡現在光是處理企業招不到工人、住房、教育、政府福利與移民等問題就已焦頭爛額。（看完整報導）
東加海底火山噴發 沿岸湧現超過1公尺高大浪
南太平洋島國東加一座海底火山14日噴發，聲音大到連800公里外的斐濟都能聽見，這次噴發觸動該地區近日第2次海嘯警報，東加海岸湧現大浪。同時，太平洋海嘯警報中心也對美屬薩摩亞發布警報，稱「海平面變化和強大洋流的威脅可能會對海灘造成危險」。（看完整報導）
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