更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電漲多拉回3% 台股下跌146點失守18400關卡
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗20/300

1922平台75萬人預約第3劑 莊人祥：還有30萬名額

2022/1/15 20:19（1/15 20:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1922疫苗預約平台15日上午重啟，供第3劑預約，截至下午5時超過75萬人預約。（中央社檔案照片）
1922疫苗預約平台15日上午重啟，供第3劑預約，截至下午5時超過75萬人預約。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）1922疫苗預約平台今天上午重啟，供第3劑預約，截至下午5時超過75萬人預約，指揮中心發言人莊人祥表示，預估剩餘約30萬名額，提醒有意願接種民眾在明天中午12時前完成預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，據中央流行疫情指揮中心統計，自今天上午10時開放，截至下午5時，已完成預約追加劑人數為75萬3146人。

以各廠牌預約人數分析，預約莫德納疫苗人數最多，共59萬9413人，約占預約總人數8成；BNT疫苗人數次之，共12萬9531人預約；高端預約人數為2萬1152人位居第3，就連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有3050人預約。

莊人祥表示，本輪符合預約資格者共計686萬4019人，扣除各縣市自行造冊人數，約110萬人可以透過線上預約接種；以此推算，本輪約還有30多萬劑疫苗可供民眾預約，呼籲符合資格的民眾可在明天中午前完成預約。

莊人祥表示，距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種；春節期間接種服務依據醫療院所上班時間執行，大醫院農曆除夕至初三可能會休息、暫停接種。（編輯：陳政偉）1110115

延伸閱讀
第3劑疫苗春節前再開放一輪預約 大醫院除夕至初三可能暫停施打1922疫苗預約平台15日上午10時開放 分流時間、注意事項一次看COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA看這裡COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀