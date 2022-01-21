高鐵服務升級 新增數位查詢遺失物及加大行李區

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司今天發布新聞稿，為提供旅客更安心、舒適的服務，持續提升各項軟體系統與硬體設施，新增數位查詢遺失物並加大部分車廂行李放置區空間。

台灣高鐵表示，即日起旅客若遺失物品，只要完成報失程序，即可利用手機、平板或電腦連結至數位客服系統，點選「報失/協尋進度」快捷鍵並完成手機驗證後，輸入報失時系統提供的報失單編號或報失登記姓名及日期，即可立即掌握最新協尋進度，節省人工查詢的等待時間。

台灣高鐵也成立「列車旅客服務設施改善小組」，定期針對直接與旅客接觸的服務設施檢討改善。

台灣高鐵說，去年利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間旅客人數較少的機會，完成部分車廂內行李放置區的增設工程，讓每組列車大型行李放置區可收納的28吋行李箱數量由45個增加至61個；同時，針對行李放置區增設監視器，加強維護行李安全。

另其他更新的設施，包括：列車椅背餐桌、商務車廂扶手、座椅把手、座椅氣壓缸。

高鐵最先啟用的8座車站（台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及左營站），也已全面完成新式智慧型「高鐵旅客資訊系統」更換，可更清楚且完整顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停站模式以及車廂配置為對號座、自由座等資訊，方便旅客候車時確認，避免誤乘。

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尤其在自由座旅客人潮較多的春節疏運等連假旅運尖峰時段，能讓排隊候車的旅客，預先掌握車次及後續車次自由座車廂所在位置，以便依序排隊乘車。

下週即將進入春節疏運，台灣高鐵提醒旅客，進出高鐵車站及乘車時請確實完成實聯制登記、配合體溫量測並全程佩戴口罩。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：管中維）1110121